Occasione Guido Rodriguez: ci pensano Milan, Napoli e Barcellona | CM.IT

A Guido Rodriguez del Betis resta un anno di contratto. Milan, Napoli e Barcellona si sono informati sulla sua situazione

Tra i pilastri del Betis che ha riconquistato con un’ottima stagione un posto in Europa League (competizione nella quale, quest’anno, ha battuto la Roma ed è caduto agli ottavi contro lo United) c’è Guido Rodriguez.

Il centrocampista, bravissimo nella costruzione del gioco e anche in fase di interdizione, ha sommato con gli andalusi 44 presenze in un’annata che lo ha visto anche alzare la Coppa del Mondo in Qatar (con una presenza contro il Messico) con la maglia dell’Argentina.

Durante i festeggiamenti per la terza qualificazione consecutiva europea, i tifosi del Betis hanno chiesto a gran voce la sua permanenza con il coro “Guido quedate”. Un desiderio che sarà difficile da realizzare.

Calciomercato, anche big italiane su Guido Rodriguez

Il contratto dell’argentino scade nel 2024 e non ci sono trattative per il rinnovo in vista. Il Manchester United tentò di acquistarlo un anno fa, mentre in queste settimane, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, tra i club che si sono interessati alla sua situazione ci sono Barcellona, Milan e Napoli, tutte alla ricerca di rinforzi a centrocampo.

Il Betis dovrà venderlo per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno e il suo prezzo non dovrebbe superare i 15 milioni di euro. Un’occasione importante per un calciatore col suo rendimento e la sua esperienza, che sta iniziando a stuzzicare diverse squadre del Vecchio Continente. L’argentino piace e, presto, i rumor intorno al suo futuro si intensificheranno.