N’Dicka-Roma, è fatta: le caratteristiche del nuovo difensore di Mourinho

Il mercato della Roma è iniziato nel miglior modo possibile con N’Dicka secondo acquisto per rinforzare la rosa di Mourinho

Un mercato iniziato con i fuochi d’artificio; la Roma, al momento è indiscutibilmente, la regina del calciomercato. Dopo Aouar è fatta per N’Dicka, il difensore che molto probabilmente andrà a sostituire Ibanez nello scacchiere tattico di Mourinho; il brasiliano, infatti, potrebbe essere il sacrificato per andare a risolvere il discorso del Fair Play Finanziario.

Si tratta, come detto, del secondo colpo messo a segno dalla Roma; un altro parametro zero per una squadra decisa ad alzare l’asticella dopo la passata stagione. La volontà dei giallorossi è fare meglio in campionato e provare a tornare in finale di Europa League dopo la delusione di Budapest. Tornando a N’Dicka, per il difensore è pronto un quinquennale con i giallorossi che sono riusciti a superare la concorrenza di altri club come, ad esempio, il Milan.

Per la Roma di Mourinho si tratta di un colpo molto importante considerando la volontà, dello Special One, di avere una rosa più competitiva in modo da poter affrontare, nel miglior modo possibile, le tre competizioni. Andiamo, dunque, alla scoperta di N’Dicka, nuovo centrale giallorosso.

N’Dicka-Roma: Mourinho ha finalmente il centrale mancino

Erano due stagioni che Mourinho chiedeva, a gran voce, un difensore mancino; dopo due anni e quattro sessioni di mercato, la società giallorossa ha accontentato il tecnico con l’arrivo a parametro zero di N’Dicka. Il centrale, nell’ultima stagione, ha vestito la maglia dell’Eintracht Francoforte con cui ha vinto l’Europa League nel 2022.

Esperienza internazionale, dunque, per un giocatore che potrà essere utile proprio in quel cammini europeo dove la Roma vuole essere grande protagonista. N’Dicka è un classe 1999, un metro e novantadue di altezza, molto veloce e con la capacità di impostare l’azione senza dover, obbligatoriamente, ricorrere al lancio lungo.

Può essere impiegato anche come terzino sinistro ma solo in caso di estrema necessità; non ha, infatti, le caratteristiche per fare l’esterno nel sistema di gioco di Mourinho. L’ex Eintracht Francoforte si sposa perfettamente con il modo di difendere dei giallorossi; N’Dicka, infatti, ama difendere all’interno dell’area di rigore dove può sfruttare la sua fisicità e l’abilità nel gioco aereo. Molto abile nell’uno contro uno, negli anticipi e nelle letture difensive.

Altro aspetto decisamente utile per la Roma è la capacità realizzativa di N’Dicka; il centrale è molto abile dal punto di vista aereo (è un colpitore migliore rispetto ad Ibanez) e questo può rappresentare una soluzione offensiva in più per i giallorossi che, sotto l’era Mourinho, hanno nei calci piazzati una delle armi più pericolose. N’Dicka, nella stagione appena passata, ha realizzato una rete mentre nel 2021-2022 ha messo a segno quattro gol.

In Germania è sempre stato considerato un grande difensore; l’unico punto debole è che, a volte, cala di concentrazione; aspetto su cui si dovrà lavorare considerando la necessità, in un campionato come quello italiano, di essere sempre al massimo dell’attenzione. La Roma, da questo punto di vista, vuole evitare che capitano situazioni come quelle di Ibanez nei derby.