Roma, N’Dicka dopo Aouar: in arrivo il secondo colpo giallorosso

La Roma si prepara ad abbracciare il suo secondo acquisto estivo dopo Aouar: in arrivo anche N’Dicka, fatta per il difensore

Roma attivissima sul mercato in questi primi giorni dopo la conclusione del campionato. Domenica, i giallorossi hanno già ufficializzato l’acquisto di Houssem Aouar e adesso stanno per piazzare il bis.

Calciomercato.it vi aveva già illustrato come per N’Dicka la situazione fosse in dirittura d’arrivo e ora il difensore francese sta per sbarcare nella Capitale. Alle ore 11.45, è previsto il suo arrivo all’aeroporto di Ciampino, per poi svolgere le visite mediche e firmare il contratto con i giallorossi. Pronto per lui un quinquennale, dopo la conclusione della sua esperienza all’Eintracht Francoforte. La Roma ha battuto, tra le altre, la concorrenza di Milan e Juventus che lo seguivano da tempo.