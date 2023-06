Milan, accordo raggiunto: firma fino al 2027

Milan, l’accordo è ormai raggiunto e manca soltanto l’ufficialità: pronta la firma sul contratto fino al 2027

Dopo Youri Tielemans che ha raggiunto l’accordo con l’Aston Villa, un nuovo obiettivo a parametro zero sembra destinato a sfuggire al Milan.

Reiss Nelson infatti è pronto a rinnovare il proprio contratto con l’Arsenal sino al 2027. L’attaccante, che in stagione non ha trovato molto spazio e che Arteta ha sfruttato soprattutto a gara in corso, ha deciso di accettare la proposta di rinnovo da parte del club londinese. Sulle sue tracce c’era anche il Milan, attratto dall’idea di acquistare un giocatore ancora piuttosto giovane (classe 1999) a parametro zero.

Milan, Nelson sfuma: pronto il rinnovo con l’Arsenal

Oltre ai rossoneri, Nelson piaceva molto anche al Crystal Palace, ma alla fine il giocatore ha deciso di accettare il rinnovo proposto dall’Arsenal.

Sia il Milan che le ‘Eagles’ dovranno quindi rinunciare al polivalente attaccante di origini giamaicane. Lo riferisce il ‘Mirror’ che sottolinea come l’intesa tra club e calciatore sia ormai stata raggiunta. L’attaccante presto firmerà quindi un nuovo contratto che lo legherà ai ‘Gunners’ sino al 2027.

La situazione in attacco in casa Milan resta comunque in fermento, con Leao e Giroud gli unici certi di restare. Per il resto nessuno è certo della riconferma. E per quanto riguarda il fronte offensivo due sembrano essere i nomi più sotto la lente d’ingrandimento. L’ala destra Chukwueze, nigeriano del Villarreal in scadenza nel 2024 e Marcus Thuram, il cui contratto scadrà a giugno, ma la cui richiesta d’ingaggio complica e non poco la trattativa.