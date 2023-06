Visite mediche e firme: il Milan dice addio al belga

Il giocatore non vestirà la maglia rossonera la prossima stagione. Ecco dove giocherà il centrocampista

Dopo gli addii di Paolo Maldini e Frederic Massara, il Milan ha iniziato a lavorare su profili diversi per cercare di regalare a Stefano Pioli i giusti rinforzi.

Tra i calciatori finiti nel mirino dei rossoneri in quest’ultimo periodo c’è sicuramente Youri Tielemans. Il centrocampista belga, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Leicester, però, non sbarcherà a Milano, ma rimarrà in Premier League. Ne è certo David Ornstein, giornalista di TheAthletic, che ha ammesso, proprio pochi minuti fa, che il giocatore ha trovato un accordo con l’Aston Villa. Il 26enne sarebbe pronto a svolgere le visite mediche e a legarsi così al club britannico. Oltre al Milan, Tielemans era nel mirino di Roma e Galatasaray.

Milan, non solo Tielemans: rischio beffa per il Diavolo

Ma Tielemans non è l’unico giocatore, in scadenza di contratto, con cui il Milan ha allacciato contatti in questi ultimi giorni.

La ‘triade’, non è certo un segreto, ci ha provato anche N’Dicka; un tentativo destinato ad andare a vuoto, con il difensore francese che si è promosso alla Roma.

La situazione è in standby, invece, per quanto riguarda Kamada. Ve lo abbiamo raccontato su queste pagini, il giapponese ha detto sì al Milan ed è pronto a guadagnare tre milioni di euro netti a stagione per quattro anni. Vanno sistemate delle questioni burocratiche legate ai suoi agenti, ma Atletico Madrid e Benfica ci stanno provando. L’evoluzione della trattativa legata all’ormai ex Eintracht Francoforte va dunque seguita giorno dopo giorno.