Carnevali deluso da Frattesi: “Sfumate richieste importanti”

Le dichiarazioni del dirigente del Sassuolo in merito al futuro del centrocampista italiana: la decisione è stata presa

Davide Frattesi è certamente l’uomo del momento. Il centrocampista del Sassuolo è pronto a cambiare aria, ma a rimanere in Serie A. Le parole di ieri, a margine del match della Nazionale italiana contro la Spagna, sono state chiare.

Le pretendenti, come abbiamo raccontato su Calciomercato.it, non mancano. Sono soprattutto Inter, Juventus e Roma a volere Frattesi: “Speriamo che abbia sempre più pretendenti – ammette Giovanni Carnevali, prima di prendere parte all’Assemblea della Lega -, ma non dipende dalla prestazione di ieri sera”.

Calciomercato Inter, Juve e Roma, Carnevali: “Siamo interessati a tanti giovani”

Nei giorni scorsi, come vi abbiamo raccontato, c’è stata una cena con l’Inter – “E’ normale che di incontri ne facciamo diversi, non solo con l’Inter, abbiamo incontrato diverse squadre – prosegue il dirigente del Sassuolo -. Una cosa è certa: al momento non c’è nessun tipo di accordo o passaggio avanti con nessuna società”.

“Quello che mi può dispiacere è che il ragazzo non voglia andare in Premier League perché le richieste più importanti sono arrivate dall’Inghilterra. Gli accordi vanno sempre presi in tre e per il momento siamo fermi. Faremo le giuste valutazioni e cercheremo di accontentare Frattesi, che vuole continuare a giocare in Italia, se ci saranno le giuste possibilità. Abbiamo la fortuna di avere una grande una proprietà che ci permette di continuare ad avere una squadra con grandi campioni, come lo è Frattesi. A cena con Inter o Milan dopo la Lega? Spero di finire presto, dopo deciderò (sorride, ndr)”.

Mulattieri la carta giusta – “Siamo interessati a Mulattieri, ai giocatori della Roma, come a tanti altri giovani, indipendentemente dalla vendita o meno di Frattesi. Sono trattative completamente separate”. Uno di questi giovani, come scritto su Calciomercato.it, è sicuramente Volpato, che la Roma è pronta ad inserire nella trattativa per abbassare il prezzo.