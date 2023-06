Frattesi ha scelto il futuro: “La mia volontà è chiara”

Il centrocampista del Sassuolo, impegnato in Spagna-Italia, parla del futuro. Le sue dichiarazioni non lasciano davvero dubbi

Tutti vogliono Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è pronto al salto di qualità e in estate il cambio di maglia è davvero molto probabile.

Sulle tracce del giocatore, come raccontato su Calciomercato.it, ci sono Inter e Juventus, ma anche la Roma, pronta a inserire il cartellino di Volpato. Il messaggio lanciato dal giocatore, dopo la partita della Nazionale, è stato davvero chiaro: “Per una questione di step da fare non mi sento ancora pronto per andare all’estero – ammette Frattesi a Sky Sport -. Preferirei restare in Italia, l’ho detto anche al direttore, la mia volontà è quella di continuare a giocare in Serie A“.

Calciomercato Juve, corsa a tre per Frattesi

Si preannuncia, davvero, una corsa a tre per Frattesi, con la Roma, che ha il vantaggio di poter ottenere il 30% di sconto, rispetto alla concorrenza, rappresentata da Inter e Juventus.

Conosciamo gli ottimi rapporti tra Marotta e Carnevali, ma i nerazzurri prima di poter affondare il colpo dovranno cedere qualcuno. L’idea di vendere Brozovic non è passata di moda, ma attenzione alla situazione legata a Barella, che piace tanto in Inghilterra. Il club bianconero, invece, sarebbe disposto a mettere sul piatto del Sassuolo una serie di giovani interessanti per cercare di abbassare la parte cash del suo cartellino. Per convincere i neroverdi, ricordiamo, serve un’offerta da almeno 35 milioni di euro complessivi.