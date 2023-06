L’Inter accelera: blitz a Londra e cena per sorpassare la Juve

Ieri il vertice in sede tra la società e Inzaghi per pianificare il mercato: la dirigenza accelera per accontentare Inzaghi, l’obiettivo è lo scudetto

Niente rinnovo al momento, sul piatto la pianificazione per l’Inter della prossima stagione. Questo il menù sul tavolo nella giornata di martedì nel summit tra la dirigenza nerazzurra e Inzaghi.

A tre giorni da ko di Champions contro il Manchester City a Istanbul, i vertici interisti hanno fatto il punto della situazione e illustrato gli scenari per il futuro all’allenatore piacentino. Il presidente Zhang e l’amministratore delegato Marotta hanno assicurato l’ex Lazio sulla competitività della squadra con lo scudetto come primo obiettivo, senza però spese folli. Grandi colpi solo con una cessione eccellente e mercato creativo con scambi e formule che non vadano ad appesantire le finanze della proprietà. Inzaghi si è espresso favorevolmente alla conferma di Lukaku e il Ds Ausilio nel parlerà nei prossimi giorni nel blitz a Londra con il Chelsea. Sul piatto con i londinesi anche Chalobah, Loftus Cheek ma soprattutto l’ex Napoli Koulibaly, in uscita dai ‘Blues’ e che tornerebbe in prestito in Italia.

Calciomercato Inter: Milinkovic se esce Brozovic, nuovo incontro per Frattesi

Se per Lukaku si tratta per il rinnovo del prestito, Dzeko invece va verso l’addio con il pressing del Fenerbahce sempre più insistente per il bosniaco.

Simone Inzaghi inoltre ha ricevuto rassicurazioni sul riscatto di Acerbi, con la dirigenza di Viale della Liberazione vicina a trovare un accordo con la Lazio. In casa Lotito il sogno del tecnico resta però Milinkovic-Savic, assalto che rimane complicato anche per la concorrenza della Juventus. Servirà un’uscita importante per accogliere il serbo ad Appiano Gentile, con Brozovic primo indiziato a lasciare i nerazzurri se arriverà un’offerta pesante. In mediana l’altro profilo cerchiato in rosso è sempre Frattesi: nelle scorse ore nuovo aggiornamento col Sassuolo con Marotta, Ausilio e Baccin che hanno incontrato a cena i dirimpettai neroverdi Carnevali e Rossi per cercare di capire i margini di trattativa per il giovane centrocampista della Nazionale, seguito da vicino anche dalla Juve e dalla Roma.