Pinto sfida Juve e Inter: c’è Frattesi nel menù con Carnevali | FOTO CM.IT

Asse caldo Roma-Sassuolo, incontro tra Pinto e Carnevali: i giallorossi sfidano Juventus e Inter per Frattesi

“Voglio solo vendere”. Questa la battuta di Tiago Pinto al termine del pranzo di mercato a Milano con il collega del Sassuolo, Carnevali.

Sul piatto un obiettivo di vecchia data come Davide Frattesi, ambito anche da Juventus e Inter tra le big di Serie A. “È presto”, ha ha risposto invece in modo telegrafico Carnevali sul futuro del gioiello neroverde, valutato non meno di 35 milioni di euro. Nella trattativa può rientrare il cartellino del baby Volpato, con la Roma che conserva il 30% della futura rivendita del centrocampista classe ‘99 ex Monza.

Non è da escludere che nel summit, al quale era presente anche il Ds del Sassuolo Rossi, di sia parlato anche di Domenico Berardi, profilo anche lui molto apprezzato da Pinto e Mourinho. La concorrenza per la Roma comunque non manca, con la Juve (con la coppia Manna-Calvo) e Inter (Marotta) che nelle scorse ore avevano incrociato a loro volta Carnevali per capire i margini di manovra e le richieste del Sassuolo per Frattesi.