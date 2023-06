De Laurentiis sgambetta due volte la Juve: non solo Giuntoli | CM.IT

Tiene banco la questione riguardante il possibile approdo di Cristiano Giuntoli alla Juventus, ma prima De Laurentiis deve liberarlo dal contratto in essere col Napoli. Ma c’è anche il calciomercato di mezzo

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis fa sempre discutere, nel bene e nel male. La sua squadra ha appena conquistato lo Scudetto, il terzo della storia del club partenopeo, ma il massimo dirigente deve far fronte a diversi addii.

In primis, quello dell’architetto di questo miracolo sportivo, l’allenatore Luciano Spalletti che ha deciso di fermarsi per un anno, a meno di clamorosi colpi di scena. Il tecnico di Certaldo si prenderà un anno sabbatico prima di tornare in pista, mentre per la sua successione, come raccontato ieri dalla nostra redazione, prende sempre più piede la pista che porta a Vincenzo Italiano, impegnato domani nella finale di Conference League con la sua Fiorentina contro il West Ham.

E anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è pronto a lasciare Napoli, nonostante un contratto in essere valido fino al 30 giugno 2024. La meta designata per il futuro è la Juventus, ma il braccio di ferro con De Laurentiis continua e ancora non si è materialmente liberato dal vincolo contrattuale. Dunque, a Torino lo attendono, ma nel frattempo hanno promosso Manna a dirigere le operazioni, in attesa della fumata bianca. E anche sul mercato, l’istrionico produttore cinematografico è pronto a mettere i bastoni tra le ruote ai rivali di sempre per un giocatore che i bianconeri seguono da tempo.

Sondaggio Napoli per Pau Torres, Juve in stand by. Ma c’è Emery in agguato

Stiamo parlando del centrale difensivo spagnolo Pau Torres, a sorpresa escluso dai convocati del commissario tecnico Luis de la Fuente per la fase finale della Nations League, dove affronterà in semfinale proprio l’Italia di Roberto Mancini. Da tempo, su queste pagine vi teniamo aggiornati sull’evoluzione della situazione che riguarda il 26enne calciatore, trattato dalla Juventus la scorsa estate dopo l’addio di de Ligt e con cui ci sono stati nuovi incontri (due, per la precisione) nelle scorse settimane. Adesso, però, la Juve vive un momento di transizione e in questa fase si sono inseriti altri club. Tra questi, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, c’è anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis che dovrà sopperire alla possibile partenza di Kim, diretto al Manchester United.

Sulle tracce di Torres c’è anche il suo mentore, Unai Emery, attuale manager dell’Aston Villa. Ma, allo stato attuale, non sono stati mossi passi concreti e ufficiali, solo richieste di informazioni preliminari per capire la fattibilità dell’eventuale operazione. Da ricordare che il prodotto del settore giovanile del ‘Submarino Amarillo’ è sotto contratto fino al 30 giugno 2024 e la clausola rescissoria presente nell’accordo è pari a 65 milioni di euro. Cifra che nessuno dei club interessati appare intenzionato a pagare, vista la vicina scadenza del vincolo che lo lega al club spagnolo. Questa, dunque, la situazione attuale per quanto riguarda Pau Torres: nelle prossime settimane, ne sapremo di più.