Spalletti-Napoli, addio UFFICIALE: De Laurentiis svela tutto

Aurelio De Laurentiis ha parlato di Luciano Spalletti e ha ufficializzato l’addio del tecnico azzurro: l’annuncio ora è ufficiale

Luciano Spalletti via dal Napoli, ora c’è anche la conferma. A darla è Aurelio De Laurentiis, patron della società partenopea, intervento a ‘Che tempo che fa’ su Rai Tre.

Il presidente azzurro è stato chiaro a tal riguardo: “Spalletti è un uomo libero. Quando qualcuno viene e dice di aver dato il massimo e che si è concluso un ciclo, ti chiede un anno sabbatico. Tu che fai, ti opponi? Nella vita bisogna essere generosi: lui ha dato tanto, lo ringrazio ed è giusto che continui a fare quello che gli piace fare”.

Nel corso del suo intervento, De Laurentiis è anche tornato allo scorso anno, quando pronosticò lo scudetto: “Io mi sono trovato in una conferenza stampa ai primi di giugno, dove, poiché avevamo mandato via giocatori importanti che per me avevano finito il ciclo al Napoli, tutti i giornalisti mi chiedevano dove potessimo arrivare e io gli ho detto che pensavo di poter vincere lo scudetto. Mi sono girato e ho visto che anche Saplletti mi guardava sgomento. Lui è stato un grandissimo allenatore di questi ragazzi. Lui è una grande persona e un grande allenatore, è uno che allena e non uno che vuole fare il mercato”.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis guarda in Giappone

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto anche un accenno al mercato, aprendo ad un acquisto dal Giappone: “Prima di venire qui ho incontrato un mio amico che si è proposto di fare scouting in Asia”