La Juve guarda al futuro, nonostante tutto: l’inizio di nuova Era | CM.IT

La Juventus, alle prese anche con questioni extra campo, si muove sul calciomercato in vista della prossima stagione

Dopo la vittoria ottenuta contro il Lecce nell’ultimo turno di campionato, la Juventus ha tenuto a debita distanza le inseguitrici, nella lotta per un posto alla prossima edizione della Champions League, e recuperato un punto sulla seconda in classifica, la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

La squadra bianconera, guidata da Massimiliano Allegri, adesso è attesa dalla sfida Champions contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini domenica prossima, lunch match della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. E, giovedì, andata della semifinale di Europa League contro il Siviglia in programma all’Allianz Stadium di Torino alle ore 21. Momento, dunque, decisivo per la stagione, almeno sul terreno di gioco. Poi, ci sarà da capire cosa succederà nelle aule dei tribunali, con la Corte d’appello federale che dovrà rimodulare la penalizzazione dopo la decisione del Collegio di garanzia del Coni di accogliere il ricorso avverso i quindici punti inflitti alla Juve, con rinvio.

Da tutto questo, chiaramente, dipenderà anche il prossimo calciomercato. Sul fronte rinnovi, tengono banco le questioni riguardanti Adrien Rabiot e Angel Di Maria. Entrambi sono in scadenza di contratto a giugno, ma per il francese la situazione è un po’ più complicata, viste le alte richieste e la volontà di giocare la prossima edizione della Champions League. Per lui si sta muovendo con decisione la Premier League. Per il ‘Fideo’, invece, le cose sono un po’ diverse: a Torino si trova benissimo, avrebbe intenzione di continuare la sua avventura con vista sulla Copa America 2024. Ma alcuni dubbi sono emersi nelle ultime settimane relativamente alla gestione di Allegri. Ma, nel frattempo, si pensa anche alla difesa.

Doppio incontro Pau Torres-Juventus: ecco come è andata

Il reparto difensivo della Juventus ha assoluto bisogno di rinforzi. I centrali attualmente a disposizione di Allegri sono Bremer, Bonucci, Rugani, Gatti, Danilo e l’adattato Alex Sandro. Quest’ultimo è in scadenza di contratto a giugno, altri potrebbero lasciare la squadra per trovare continuità altrove. E gli uomini mercato bianconeri si muovono in vista della prossima stagione. Un nome torna di moda ed è quello di Pau Torres del Villarreal. Già trattato la scorsa estate, dopo l’addio di de Ligt, la Juve virò poi su Bremer del Torino. Adesso, riportano nuove indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, vengono confermati gli incontri, due nello specifico, per discutere di nuovo della possibilità di portare Pau Torres a Torino nella sessione estiva del calciomercato. Ma, allo stato attuale, non c’è niente di definito e tutto verrà discusso nuovamente ad obiettivi raggiunti. Da ricordare che il 26enne calciatore è sotto contratto col Villarreal fino al 30 giugno 2024 con clausola rescissoria pari a 65 milioni di euro. Vi terremo aggiornati.