CM.IT | Juventus, Bremer non chiude a Pau Torres: la situazione

In dirittura d’arrivo la trattativa per Gleison Bremer dal Torino, la Juventus si concentra sugli altri obiettivi: resta viva la pista Pau Torres

La Juventus sta lavorando alacremente, in questi minuti, per chiudere l’operazione che porterà, a meno di clamorosi colpi di scena, Gleison Bremer in bianconero. Pochi chilometri da percorrere per il brasiliano che arriverà dal Torino.

Quaranta milioni di euro più sette milioni di bonus per battere la concorrenza dell’Inter di Simone Inzaghi e del grande ex Beppe Marotta: questa la cifra che ha convinto il presidente granata, Urbano Cairo, ad accettare l’offerta dei ‘cugini’ della Juventus. Numeri importanti che arrivano dopo quelli incassati dal Bayern Monaco per l’acquisto di Matthijs de Ligt: 77 milioni di euro, bonus inclusi, dai bavaresi che hanno consentito di chiudere questa operazione flash.

Il brasiliano, nominato lo scorso anno miglior difensore della Serie A, ha lasciato il ritiro austriaco del Torino per sostenere le visite mediche e firmare il contratto pluriennale che lo legherà alla Juventus, solo dopo il via libera da parte del suo entourage con i quali si sta discutendo i dettagli dell’accordo. Nel frattempo, non si perde di vista la situazione relativa a Nikola Milenkovic della Fiorentina e Pau Torres del Villarreal per rinforzare ancora la retroguardia a disposizione di Massimiliano Allegri, che ha perso anche Giorgio Chiellini.

Juventus, Pau Torres nonostante Bremer: la situazione

Nei giorni scorsi, vi abbiamo raccontato dei nuovi contatti tra la Juventus e il Villarreal per Pau Torres. Il ‘Submarino Amarillo’ continua a chiedere 50 milioni di euro per il 25enne difensore centrale mancino. Come detto, sta arrivando Bremer in bianconero, ma, secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Nazionale spagnolo continua ad essere un obiettivo. I colloqui proseguono, anche se la trattativa si preannuncia molto complicata dal punto di vista economico. Nel frattempo, registriamo la possibilità di un nuovo innesto in difesa per la Juve, che non perde di vista il dossier Pau Torres. Vi terremo aggiornati.