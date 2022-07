Juventus e Inter, svolta Bremer: l’affare ormai è cosa fatta con il Torino che ha accettato l’offerta

Pare ormai essere arrivata ad un decisivo punto di svolta la vicenda Bremer. Il centrale brasiliano è ad un passo dall’addio. Nel suo futuro niente Inter: ci sarà la Juventus. Il rilancio dell’Inter per il giocatore, un totale di 42-43 milioni considerata la contropartita Casadei, non ha di certo spaventato la società bianconera.

La Juventus ha infatti lanciato una nuova offensiva con un’offerta superiore ai 45 milioni bonus inclusi. In base a quanto raccolto da Calciomercato.it, il Torino ha raggiunto un’intesa con la Juventus: la proposta bianconera è stata accettata dai granata e dal presidente Cairo. Ora il club dovrà limare i dettagli con l’entourage del giocatore brasiliano. Le cifre dovrebbero aggirarsi attorno 4,5-5 milioni di euro a stagione (bonus compresi).

In attesa di definire gli ultimi dettagli con l’entourage del calciatore per il contratto, la macchina organizzativa bianconera si è già messa in moto per organizzare le visite mediche. L’obiettivo della Juventus è di anticiparle già a domani, o comunque entro giovedì quando la squadra partirà per gli Stati Uniti, nonostante non sia così semplice. Qualora non riuscisse ad affrettare i tempi, a causa della portata dell’operazione, Bremer verrà aggregato al gruppo in un secondo momento.