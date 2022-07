CM.IT | All-in Juve per Bremer: maxi offerta per battere l’Inter

Assalto finale della Juventus al cartellino di Gleison Bremer. Super offerta al Torino per mettere l’Inter definitivamente al tappeto

Il rilancio dell’Inter per Bremer, un totale di 42-43 milioni considerata la contropartita Casadei, non ha certo spaventato la Juventus. Anzi, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il club bianconero ha lanciato una nuova offensiva con lo scopo di mettere i nerazzurri definitivamente al tappeto.

Per Bremer, la Juve va all-in: sul piatto una proposta da poco oltre i 45 milioni bonus inclusi. A breve l’incontro col Torino per chiudere l’operazione, con in mano il sì del difensore brasiliano a cui i bianconeri garantiscono un quinquennale da 4,5-5 milioni di euro a stagione bonus compresi. La telenovela Bremer – il quale, secondo il direttore di ‘goal.com’ Renato Maisani, è pronto a lasciare il ritiro granata già in giornata – sta insomma giungendo all’epilogo, con un grande vincitore: Urbano Cairo.