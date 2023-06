UFFICIALE, sorprese ed assenti eccellenti: così la Spagna sfida l’Italia

Nations League, l’Italia sfida la Spagna: ufficiale la lista dei convocati del ct Luis de la Fuente

La stagione sta volgendo al termine, ma una volta conclusi gli impegni con i club, molti calciatori dovranno rispondere alla chiamata della propria nazionale.

E l’Italia sarà impegnata in Nations League: primo appuntamento la semifinale contro la Spagna di Luis de la Fuente in programma il 15 giugno ad Enschede, in Olanda. Chi vince affronta la vincitrice di Olanda e Croazia in finale. E il ct iberico ha diramato l’elenco dei convocati per il doppio impegno. Una lista in cui appiano sorprese e in cui, invece, non appaiono nomi di grande livello.

Continua ad essere assente infatti Thiago Alcantara e con lui un altro veterano della mediana come Koke. Out anche Ferran Torres e Pedri oltre a Pau Torres, Eric Garcia, Azpilicueta e Marcos Llorente. Chiamata a sorpresa invece per Le Normand della Real Sociedad, francese di nascita ma che ha da poco acquisito la nazionalità spagnola e dunque convocabile per la ‘Roja’. I convocati:

PORTIERI: Raya, Unai Simon, Kepa.

DIFENSORI: Jesus Navas, Le Normand, Laporte, Carvajal, Jordi Alba, Bernat, David Garcia.

CENTROCAMPISTI: Fabian Ruiz, Merino, Canales, Rodri, Zubimendi, Gavi.

ATTACCANTI: Morata, Asensio, Yeremy Pino, Nico Williams, Rodrigo, Joselu.