Napoli, Italiano è il preferito di De Laurentiis. Pronte due alternative | CM.IT

Il presidente De Laurentiis ha dato la sua preferenza al tecnico della Fiorentina. Si valutano anche le prime alternative: tutti gli aggiornamenti

Dopo la festa Scudetto e i saluti con Luciano Spalletti, per il presidente Aurelio De Laurentiis è già tempo di pianificare la nuova stagione.

“Abbiamo tutto il mese di giugno, sul mio tavolo ci sono almeno venti candidature. C’è tutta l’Europa interessata a questo ruolo”. Il patron azzurro è già al lavoro per il nuovo allenatore e, al netto delle dichiarazioni di questa mattina, ha le idee piuttosto chiare anche sulle candidature per la panchina dei campioni d’Italia. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, il preferito di De Laurentiis è Vincenzo Italiano. Il tecnico della Fiorentina è di gran lunga il nome in cima alla lista di ADL, ma bisognerà attendere ancora qualche giorno. Il presidente del Napoli aspetterà la finale di Conference League, in programma mercoledì sera, prima di avviare i contatti ufficiali con Commisso ed affondare il colpo per l’allenatore viola.

Il patron azzurro non vuole ‘disturbare’ la vigilia della Fiorentina e punta sull’ottimo rapporto col presidente Commisso, con l’agente Fali Ramadani come ‘regista’ dell’operazione. Come noto, però, il tecnico viola è finito anche sul taccuino della Juventus, tra i possibili candidati in caso di separazione con Massimiliano Allegri. Anche per questo motivo De Laurentiis si muoverà subito dopo la finale di Conference. Il Napoli, nel frattempo, valuta anche le eventuali alternative.

Napoli, Galtier e Benitez le alternative a Italiano

La prima alternativa di Aurelio De Laurentiis, in caso di fumata nera con Italiano, è rappresentata da Christophe Galtier. L’allenatore francese, anche lui ai saluti col Paris Saint-Germain, è stato già sondato dal club azzurro e resta in cima alla lista delle eventuali alternative.

Infine, un altro profilo da non escludere nel toto-nomi è quello di Rafa Benitez. L’ex tecnico azzurro è rimasto in ottimi rapporti con De Laurentiis e con la piazza di Napoli e rappresenta un’altra valida alternativa. In attesa di novità innanzitutto sul fronte Italiano. Vi terremo aggiornati.