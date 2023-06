“De Laurentiis non lo libererà”: la Juventus sempre più nei guai

Non sembra iniziare bene il mercato estivo della Juventus con De Laurentiis che difficilmente lascerà andare il suo uomo.

La stagione della Juventus è terminata e le cose non sono andate nel migliore dei modi; in campionato i bianconeri non sono mai stati in grado di mettere pressione al Napoli per la conquista del titolo. Più complicato il discorso relativo alle coppe dove il cammino dei ragazzi di Allegri si è interrotto ai gironi di Champions e in semifinale di Europa League e Coppa Italia.

Un club come la Juve non può stare due stagioni senza alzare un trofeo e, proprio per questo, il prossimo anno l’obiettivo è quello di tornare protagonisti per dominare il massimo campionato italiano. Missione possibile a patto che si operi in maniera importante sul mercato; la rosa bianconera ha bisogno di essere rinforzata in più reparti specialmente in mezzo al campo. Nelle ultime sessioni di mercato, le scelte non hanno ripagato come ci si aspettava e, proprio per questo, si pensa anche ad un cambio per quanto riguarda il direttore sportivo.

In cima alla lista sembra esserci Giuntoli che tanto bene ha fatto al Napoli; il direttore sportivo, infatti, ha costruito una rosa capace di vincere lo scudetto. Colpi intelligenti, grande lavoro di scouting e capacità di spendere poco per giocatori (come Kim e Kvaratskhelia) che oggi valgono il triplo. La Juventus ha bisogno di una persona con queste capacità per tornare a dominare il calcio italiano. Arrivare a Giuntoli, però, non è per nulla semplice e la sensazione è che possa restare al Napoli.

Giuntoli-Juventus: più complicato del previsto

Sappiamo benissimo della rivalità sportiva tra Napoli e Juventus; ecco perché portare avanti trattive di mercato tra questi due club non è mai semplice considerando anche un personaggio come De Laurentiis che difficilmente lascia andare i suoi tesserati senza ricevere il giusto compenso.

Non cambia la situazione per quanto riguarda Giuntoli; stando a quanto riferito in un tweet dal giornalista Carlo Alvino, noto tifoso napoletano “Scambiando quattro chiacchiere con ADL ho il convincimento che Cristiano Giuntoli difficilmente sarà liberato dal Napoli. La sua situazione contrattuale è nota (è legato al Napoli fino al 30 giugno 2024). Così come è noto quanto ADL ci tenga al rispetto dei contratti.

Il presidente mi è apparso anche indispettito dall’atteggiamento di chi, pur sapendo Giuntoli sotto contratto con il Napoli, non ha esitato a contattarlo. Al momento non sono previsti incontri tra i due su questo tema. E il presidente a giorni partirà per gli Stati Uniti“. Una dichiarazione importante che potrebbe cambiare il futuro di Giuntoli, uomo chiave del Napoli in una stagione dove i partenopei sono tornati a vincere lo scudetto.