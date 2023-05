Allegri e Giuntoli insieme: il piano B della Juve ribalta la Serie A

Allegri e Giuntoli insieme, non è da escludere questo scenario per la Juventus: “Non è stato posto nessun veto”

La Juventus in questue ultime settimane di campionato sarà più impegnata fuori dal campo che nel rettangolo di gioco: la società, infatti, dovrà decidere come comporre la propria dirigenza e poi dare una direzione al progetto tecnico.

In tutto questo, una questione importante da dirimere riguarda Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferito da Marcello Chirico sul proprio canale YouTube:“Allegri molti lo danno per partente, ma vi sembra una persona che è pronta a dire addio alla Juve, che vede il suo futuro incerto? A me non è parso quando gli hanno chiesto per tutta la conferenza se si sentiva ancora l’allenatore della Juve”. I colloqui con John Elkann possono aver dato nuova linfa al tecnico livornese. “Non so se Elkann stia nascondendo bene la sua decisione di esonerarlo, ma a me non sembra che sia così. Lui non le darà mai le dimissioni”. Chirico ha pochi dubbi al riguardo e anche sul nuovo direttore sportivo lo scenario gli appare meno intricato di quanto raccontato nelle ultime settimane.

Giuntoli e Allegri insieme: “Non è stato posto nessun veto”

Si è parlato molto nelle ultime settimane di una possibile incompatibilità tra Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri: per Marcello Chirico non è affatto così e i due potrebbero lavorare anche insieme.

Sempre sul suo canale YouTube, il giornalista a tinte bianconere ha dichiarato: “Se la Juventus dovesse far fuori Allegri, dovrebbe prepararsi a pagargli il contratto e da quel che mi risulta la Juve non ha intenzione di pagare lui e un altro allenatore. Vedremo se il 5 giugno Elkann gli dirà di farsi da parte, a me non sembra. Sembra piuttosto che stia già pianificando la prossima stagione, ha confermato che ha avuto un incontro con Elkann, che gli ha dato parole di sostegno. Gli è stato chiesto anche di Giuntoli“.

Proprio su questo tema, quello del direttore sportivo, Chirico non esclude colpi di scena: “Anche io sapevo che Allegri preferiva profili più vicini a lui, come Rossi o Massara. Arriverà Giuntoli perché prima o poi De Laurentiis dovrà cedere e non mi pare ci siano veti da parte di Giuntoli su Allegri, la coppia dovrebbe essere questa. Al momento dalle notizie in mio possesso, Allegri sarà l’allenatore della Juve per le prossime due stagioni”. Insomma, quella che sembrava essere una coppia impossibile, in realtà potrebbe essere la base per costruire la Juventus di domani.