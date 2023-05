Milan-Inter, è il giorno dell’Euroderby: la DIRETTA di avvicinamento al match

Milan-Inter semifinale di Champions League, atto primo: cresce l’attesa per l’Euroderby, una giornata da vivere con gli inviati di CM.IT

Vent’anni dopo, Milan e Inter si ritrovano di fronte per un derby in semifinale di Champions League. L’attesa è sempre più febbrile in città, per un doppio scontro che può aprire per la formazione di Pioli o per quella di Inzaghi le porte della finalissima di Istanbul il 10 giugno.

Stasera, il primo atto a San Siro, con il ritorno tra sei giorni. Una giornata tutta da vivere, con gli inviati di Calciomercato.it da Milano, con gli ultimi aggiornamenti sulle sensazioni delle tifoserie e le prime coreografie, le ultime sulle probabili formazioni del match di stasera e tutti gli aggiornamenti in avvicinamento al grande match.

L’ambiente è già caldissimo, con lo stadio che ieri sera si è tinto di rosso dando vita a un effetto estremamente suggestivo. E intanto, il Milan non ha perso le speranze di poter portare Leao almeno in panchina, anche se è molto difficile. Seguiteci per tutte le ultime novità.

IN AGGIORNAMENTO