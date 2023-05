Niente Euroderby a tavola: salta il pranzo tra Milan e Inter

Questa sera al ‘Meazza’ è in programma il primo round delle semifinali di Champions League tra Milan e Inter

Ore febbrili a Milano, cresce sempre di più l’attesa per il primo Euroderby delle semifinali di Champions League in programma questa sera al ‘Meazza’ tra Milan e Inter.

Ritiro lontano da occhi indiscreti per i nerazzurri ad Appiano Gentile, dove stamane Simone Inzaghi scioglierà gli ultimi dubbi dopo la sgambata sui campi del Suning Centre prima della partenza verso le 18.30/45 direzione San Siro. Dzeko dovrebbe spuntarla in attacco su Lukaku e affiancare così Lautaro Martinez, mentre iin cabina di regia ballottaggio aperto con Brozovic favorito su Calhanoglu. Sponda milanista resta in bilico la presenza di Leao: senza il portoghese, Pioli darebbe spazio a Saelemaekers dal primo minuto nel trio di trequartisti dietro Giroud.

Ieri sera il Milan ha illuminato di rosso il ‘Meazza’ e stasera ci sarà il sold out con 76 mila spettatori presenti. Incasso che andrà a sfiorare i 10 milioni di euro, mentre saranno oltre 120 i paesi collegati per la stracittadina meneghina.

Milan-Inter, niente pranzo Uefa per il match d’andata

Non ci sarà invece il consueto pranzo Uefa tra le due delegazioni che precede la sfida di questa sera. Il Milan – che sarà la squadra ospitante nella gara d’andata – non ha pianificato l’evento, confermando la prassi stagionale in Europa. Da capire invece al ritorno cosa farà l’Inter, che solitamente organizza l’avvenimento in un noto ristorante stellato al Duomo. Nell’ultima occasione contro il Benfica – rappresentato dal presidente Rui Costa – erano presenti Zhang, Marotta e Antonello per la dirigenza nerazzurra.