Milan-Inter, è la notte prima del derby: San Siro si illumina di rosso | FOTO CM.IT

Lo stadio Meazza che domani ospiterà la semifinale di andata si tinge di rosso nell’ultima notte prima della partita

L’attesa sta ormai per terminare. Poche ore e Milan e Inter scenderanno in campo a San Siro. Il calcio d’inizio della semifinale di andata è fissato per le 21.00, ma a Milano si respira aria di derby ormai da giorni.

E’ soprattutto da ieri, però, che il capoluogo lombardo ha iniziato a tingersi di rossoneroazzurro. La linea lilla della metropolitana, quella che porta allo stadio, ci ricorda con i suoi colori, che al derby manca davvero poco. Ma il Milan ha voluto avvicinarsi a questa partita storica, che porterà allo stadio tifosi da 124 Stati diversi, illuminando la città di rosso. Il Club ha, infatti, lanciato la campagna “A light that never fades”, che ha lo scopo di coinvolgere gli oltre 550 milioni di tifosi milanisti nel mondo invitandoli a illuminare le proprie case, le città e gli spazi digitali con una luce rossa: simbolo di una fede – recita la nota del club – che non muore mai, andando, così, a creare un abbraccio virtuale che avvolge tutto il globo.

A Dubai si è così illuminato il Burj Khalifa, il più alto grattacielo al mondo, ma a Milano è toccato a San Siro diventare per una notte tutto rosso, così come l’Ippodromo SNAI San Siro. Le immagini son davvero spettacolari.