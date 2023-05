Brozovic e Lukaku? Inzaghi ha scelto l’Inter anti-Diavolo

Notte in ritiro ad Appiano Gentile per l’Inter in vista del primo Euroderby di San Siro: le mosse di Simone Inzaghi per la semifinale di Champions League contro il Milan

Simone Inzaghi è il primo a entrare in campo sui campi di Appiano Gentile: la vigilia non è come le altre, tra poche ore si gioca il primo round dell’Euroderby contro il Milan.

Ci arriva bene, anzi benissimo l’Inter. I nerazzurri hanno ripreso la marcia in campionato e al netto di nuove penalizzazioni per la Juventus sarebbero comunque tra le prime quattro. Obiettivo minimo della stagione, mentre il sogno da cullare va dritto a Instabul per una finale di Champions League che nemmeno il più ottimista degli interisti avrebbe immaginato a inizio stagione. Fatte fuori le due nobili portoghesi Porto e Benfica dopo il Barcellona, adesso a Inzaghi manca l’ultimo passo per entrare nella storia della ‘Beneamata’ e staccare il pass per volare in Turchia. Sereno e carico mentre osservava la squadra durante la rifinitura al Suning Centre, isolandosi per un attimo palla al piede quasi a raccogliere le idee e togliere i punti interrogativi su un paio di dubbi che aleggiano ancora sulla lavagnetta. Nemmeno una domanda velenosa su una stagione fallimentare in caso di eliminazione ha scalfito la concentrazione quasi zen del mister ex Lazio: al momento i discorsi sul futuro passano in secondo piano.

Milan-Inter, le mosse di Inzaghi: sorpasso Brozovic, Lukaku dalla panchina

Il clima è elettrico nello spogliatoio dell’Inter in vista del grande evento. Nessuno tira indietro la gamba nel torello della vigilia, ma stavolta non ci sono tensioni come in passato (vedi le scintille tra Onana e Brozovic).

Il penultimo allenamento dura quasi 90 minuti tra le urla di Inzaghi, prima dell’ultima sgambata di mercoledì mattina dove il tecnico proverà l’undici anti-Milan. Il tecnico oggi ha consegnato una delle pettorine a Marcelo Brozovic, rilanciatosi nelle ultime uscite in campionato. Il croato è tornato in grande spolvero e ha sorpasso il ‘rivale’ Calhanoglu per un posto in cabina di regia. L’altro rebus riguarda il partner di Lautaro Martinez: a Lukaku non bastano l’acuto di Roma e le ultime prestazioni convincenti per strappare una maglia da titolare a Dzeko. A meno di colpi di scena sarà il bosniaco ad affiancare Lautaro, mentre per il colosso belga ci sarà spazio a gara in corso. Per il resto formazione praticamente fatta, con Gosens (col tutore alla spalla e che si è fermato a parlare con Inzaghi prima della rifinitura) che va verso il recupero e potrebbe tornare quindi nella lista dei convocati. Ritiro stasera ad Appiano per l’Inter e cena tutti insieme con la dirigenza. La notte prima dell’Euroderby e un appuntamento con la storia da non fallire.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.