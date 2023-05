Milan-Inter, recupero lampo: convocazione a sorpresa

L’esterno si è allenato in gruppo nel corso della seduta odierna aperta per qualche minuto alla stampa

Vigilia di euroderby per Milan e Inter in vista del match di andata in semifinale di Champions League in programma domani sera. Una prima sfida che vedrà i rossoneri padroni di casa a San Siro, in attesa del ritorno che verrà giocato in un Meazza a tinte nerazzurre il prossimo martedì.

A quasi 24 ore dal derby della Madonnina, non mancano le incognite di formazione sia da una parte che dall’altra. Per quanto riguarda il Milan, ad esempio, a tenere banco è l’infortunio rimediato da Rafael Leao nell’ultimo match di campionato contro la Lazio. Come ribadito quest’oggi da Stefano Pioli in conferenza stampa, l’esterno portoghese eseguirà domani un provino decisivo e – qualora dovesse dare esito positivo – verrà convocato e schierato dal primo minuto in campo.

Nel caso in cui l’ex Lille non riuscisse invece a smaltire completamente il fastidio all’adduttore della coscia destra avvertito lo scorso sabato, al suo posto verrebbe rilanciato Saelemaekers, già utilizzato con ottimi risultati in campionato al posto di Leao.

Milan-Inter, Gosens recupera e spera nella convocazione

Buone notizie anche dall’altra parte, dove l’Inter si appresta a recuperare una pedina importante a disposizione di Simone Inzaghi.

Quest’oggi, come accertato dalla redazione di Calciomercato.it, Robin Gosens è infatti tornato ad allenarsi in gruppo dopo la brutta caduta sulla spalla in occasione della rete messa a segno nella sfida vinta in Serie A contro la Lazio. L’esterno tedesco, a scopo precauzionale, ha svolto la seduta con i compagni indossando un tutore particolarmente aderente al braccio per cercare di limitare il rischio di movimenti innaturali.

Considerati i progressi delle ultime ore, l’ex Atalanta potrebbe finire a sorpresa tra i convocati dell’euroderby di domani. Un recupero importante per Inzaghi che negli ultimi incontri ha dovuto chiedere gli straordinari a Federico Dimarco, padrone della fascia sinistra e attualmente senza alternative alle proprie spalle. Anche nel suo caso, le sensazioni di domani saranno decisive ai fini della sua presenza nella gara tra Milan e Inter.