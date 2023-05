Milan-Inter, Pioli: “Possiamo eliminare chiunque. Ecco la scelta su Leao”

Le dichiarazioni del tecnico rossonero in vista dell’euroderby di domani sera a San Siro, contro la squadra di Inzaghi

Giornata di vigilia per il Milan di Stefano Pioli, che domani affronterà l‘Inter nella semifinale di andata di Champions League.

Ore di attesa per i tifosi, che aspettano notizie, soprattutto in merito alle condizioni di Rafael Leao. L’attaccante portoghese, infortunatosi contro la Lazio, sta tenendo in ansia i rossoneri. Stamani, come raccontato su Calciomercato.it, l’ex Lille ha iniziato l’allenamento di rifinitura, lavorando a parte.

Intervenuto in conferenza stampa, Pioli ha fatto subito il punto della situazione su Leao. Solo domani, di fatto, capiremo se il portoghese potrà giocare o meno. Tutto è ancora in dubbio: “Oggi ha svolto il lavoro che doveva fare, sul dritto – ha esordito Pioli -, domani forzerà e vedremo cosa fare. Se verrà convocato giocherà. Saranno il dottore e Rafa a dirmi cosa fare per questo stanotte dormirò tranquillo. Se il test sarà pulito giocherà, se non lo sarà non potrà giocare né all’inizio né alla fine. Anch’io avrei preferito farlo oggi, ma non era possibile avendo giocato sabato”.

E’ chiaro che Stefano Pioli ha pronto il piano B. In caso di forfait di Leao, verosimilmente, sarà Saelemaekers a scendere in campo dal primo minuto.

Il belga ha dato ottime risposte, quando è subentrato nel match contro la Lazio ed è chiaramente il favorito: “Spero di poter schierare la formazione migliore, Rafa ha caratteristiche uniche, se non dovesse farcela giocheremo con altre caratteristiche. Saelemaekers? L’ho provato spesso a sinistra in allenamento e si è espresso sempre bene, ma vediamo che scelte farò domani”.

Milan, Pioli suona la carica: “Ecco cosa serve per passare il turno”

Stefano Pioli guarda al doppio match contro l’Inter con ottimismo, sapendo che servirà qualcosa in più rispetto al solito per avere la meglio dei nerazzurri:

“Per gli altri l’Inter è favorita, noi vogliamo giocarcela. Pensiamo di poter eliminare chiunque. A tutti noi non è mai successo di andare in finale di Champions League, le motivazioni sono chiaramente al massimo. Lo spirito della squadra non è mai venuta meno, ma serve qualità di gioco e tecnica. E’ un derby difficile, anche perché è una semifinale di Champions, ma è un match bellissimo da preparare. Bisogna vivere la felicità di questo momento, anche se bisogna dare il massimo. Ricordiamo che è una partita su 180 minuti”.