Meno uno all’Euroderby: rifinitura Milan, le ultime su Leao | VIDEO CM.IT

Il portoghese ha rimediato una elongazione all’adduttore all’inizio del match contro la Lazio di sabato scorso

Meno uno all’Euroderby valevole per l’andata delle semifinali di Champions League. In vista della stracittadina il tema ‘caldo’ rimane Rafael Leao che contro la Lazio ha rimediato una elongazione all’adduttore. Come raccolto dall’inviato di Calciomercato.it, il portoghese – come Florenzi – non sta partecipando coi compagni alla rifinitura in corso ora a Milanello.

Leao è entrato adesso in campo, per lui al momento solo corsa leggera a parte.