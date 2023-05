DIRETTA | Milan-Inter, la conferenza stampa di Inzaghi: “Serviranno testa e cuore” LIVE

Vigilia del primo derby delle semifinali di Champions League tra Milan e Inter: le dichiarazioni in conferenza stampa di Simone Inzaghi

Il countdown sta per finire: domani Milan e Inter scenderanno in campo al ‘Meazza’ per il primo round delle semifinali di Champions League.

Grande attesa per la stracittadina milanese, con i nerazzurri di Inzaghi che arrivano all‘Euroderby nelle migliori condizioni: quattro vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, l’ultima grazie a un secco 2-0 all’Olimpico contro la Roma. L’Inter ha svoltato in Serie A dopo un periodo buio e si è rimessa in corsa per un posto tra le prime quattro. Qualche dubbio di formazione per il tecnico piacentino: Dzeko è favorito su Lukaku in attacco, mentre in mediana il ballottaggio è tra Brozovic (tornato in grande spolvero nelle ultime uscite) e Calhanoglu, con il nazionale turco che al momento sembra avanti per una maglia da titolare.

Come di conseguito alla vigilia del match europeo, Simone Inzaghi interviene in conferenza dalla sala stampa del Suning Centre di Appiano Gentile per analizzare la prima semifinale contro il ‘Diavolo’ di Pioli.

“Gli attaccanti devono continuare così, come tutta la squadra. Sappiamo tutti l’importata del derby, specialmente in Europa”.

“Servirà testa e cuore. Dobbiamo essere bravi a leggere i momenti della partita, sapendo che si gioca su 180 minuti”.