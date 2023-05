L’Euroderby sul mercato: dall’attacco alla difesa, Milan-Inter da 45 milioni

Focus sui duelli di calciomercato di Milan e Inter a poche ore dalla tanto attesa stracittadina valevole per l’andata delle semifinali di Champions League

L’Euroderby è iniziato prima sul mercato. Senza avere il peso specifico di quello di stasera e di martedì prossimo, ma in ballo c’è comunque qualcosa di importante. Anzi qualcuno. Obiettivi comuni soprattutto in attacco, dove sia Milan che Inter dovranno fare più di un intervento nel prossimo calciomercato estivo. Un nome su tutti, al momento, accende la stracittadina milanese fuori dal rettangolo verde: Lois Openda.

Connazionale di Origi, De Ketelaere e Lukaku, con quest’ultimo ha giocato l’ultimo Mondiale in Qatar fallimentare per il Belgio, il classe 2000 è una dei migliori attaccanti della sua età a livello internazionale. Calciatore rapido, prima e seconda punta, quest’anno Openda si è consacrato al Lens nel quale è approdato l’estate scorsa via Brugge per poco meno di 10 milioni di euro. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Francia, adesso il ventitreenne di Liegi costa tre volte tanto considerati i 19 gol messi a segno in Ligue 1 che hanno trascinato il Lens al secondo posto in classifica. C’è la sua firma, decisiva, sull’ultima vittoria contro il Marsiglia di Tudor, tre punti valsi il sorpasso in classifica proprio all’OM.

Trenta milioni di euro è una cifra importante, forse proibitiva per l’Inter (che tiene sempre in caldo la possibile conferma di Lukaku) e molto meno per il Milan che ha pure una esigenza maggiore di rinforzare il reparto avanzato con una punta giovane e più performante di quelle a disposizione di Stefano Pioli, Giroud a parte. L’ostacolo principale per entrambe, in ogni caso, è la grande concorrenza. Openda fa gola a diversi club inglesi che, come sappiamo, hanno una forza economica superiore alle italiane.

Restando in attacco, c’è un Euroderby anche per Noah Okafor del Salisburgo. Gli agenti per l’Italia del bomber, classe ’00 come Openda, si sono incontrati di recente con la Juventus ma restano le due milanesi (ha segnato al Milan nella fase a gironi di questa Champions) le più interessate al cartellino del ragazzo nativo di Binningen con mamma svizzera e papà nigeriano. Pure nel suo caso gli ostacoli sono il prezzo, intorno ai 35 milioni e l’agguerrita concorrenza. Il Lipsia, di proprierà Red Bull come il Salisburgo, è ad oggi la destinazione più probabile del numero 77 autore di 10 gol in questa stagione e ai box da qualche settimana a causa di una frattura al metetarso.

Euroderby anche in Serie A: Milan-Inter per Parisi dell’Empoli

L’Euroderby ha anche i colori dell’Italia. Rossoneri e nerazzurri seguono infatti con molta attenzione la crescita di Fabiano Parisi, classe 2002 protagonista di un’altra annata positiva con la maglia dell’Empoli.

Il ventiduenne di Solofra è uno dei migliori laterali mancini del massimo campionato, un profilo che potrebbe fare comodo sia al Milan – del resto Ballo-Toure vale davvero poco come alternativa a Theo Hernandez – che all’Inter qualora in estate Gosens chiedesse di andar via per giocare con maggiore continuità. Il club del presidente Corsi ha eccellenti rapporti con entrambe le dirigenze, come testimoniano le operazioni Krunic e Asllani, ma per il suo terzino difficilmente accetterebbe proposte inferiori ai 15 milioni di euro.