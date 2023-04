Erede Vlahovic dalla Bundesliga: la Juve incontra gli agenti

Summit nella sede bianconera con i rappresentanti del giovane attaccante che fa gola a tanti club europei, Milan compreso

A forte rischio forfait per domani per “un problema alla caviglia” ha detto Allegri alla vigilia di Inter-Juventus, in forte dubbio la sua permanenza a Torino oltre questa annata. Stiamo ovviamente parlando di Dusan Vlahovic, la cui stagione – anche a causa di problemi fisici, su tutti la pubalgia – è stata fin qui del tutto negativa. 11 i gol realizzati, tutti in pratica nella prima parte fatta eccezione per i due realizzati alla Salernitana.

I bianconeri potrebbero essere ‘costretti’ a cederlo in estate nell’ottica di un netto taglio al monte ingaggi e delle sanzioni destinate ad arrivare. Possibile l’esclusione dalla Champions. Ma chi al posto del serbo? Attenzione a quello di Noha Okafor.

Ventitrè anni il prossimo mese, il classe 2000 elvetico è un attaccante rapido e glaciale sotto porta. Lo conosce bene il Milan, al quale ha segnato nella fase a gironi della Champions di quest’anno. Nell’azione del gol ha messo in mostra il suo repertorio: dribbling secco su Kalulu, finito col sedere per terra, e palla piazzata nella porta difesa da Maignan. Poi ha incontrato la Roma di Mourinho nel turno intermedio di Europa League, stavolta però non riuscendo a lasciare il segno. Da tempo nel mirino dello stesso Milan, con altre indiscrezioni che parlano di interesse pure dell’Inter, Okafor ha finito anzitempo la stagione per via della frattura del metatarso rimediata meno di dieci giorni fa nella Bundesliga austriaca comandata proprio dal Salisburgo. Il club della Red Bull, col quale ha un altro anno di contratto, lo valuta sui 35 milioni di euro. La proprietà è ricchissima e la bottega, di conseguenza, è molto cara. Tradotto: difficile strappare sconti.

Calciomercato Juventus, pista Okafor per l’attacco: summit in sede con gli agenti

Okafor-Juve, perché? Gli agenti italiani della ‘Sport360’, agenzia a cui è passato di recente, hanno incontrato nelle scorse ore la dirigenza bianconera in quel di Torino.

Nel meeting potrebbe essere uscito fuori anche il suo nome, del resto il ragazzo nativo di Binningen è uno dei più chiacchierati sul mercato nonché uno degli attaccanti più seguiti dai grandi club. E fra questi potrebbe esserci anche la Juve, a prescindere da Vlahovic potenzialmente interessata a rinnovare il reparto avanzato: il ritorno di Kean è stato un flop, Milik non dà garanzie sul piano fisico e occorrono 7 milioni per il riscatto.

Vedremo se questo incontro porterà a degli sviluppi per Okafor in chiave Juve. Va detto che la sopracitata agenzia rappresenta altri calciatori di spessore internazionale, da Timo Werner – quando era al Bayern nei radar juventini – a Weigl passando per Toni Kroos fino a Kevin Trapp. Ma è lo svizzero del Salisburgo quello che può fare maggiormente al caso di ‘Madama’…