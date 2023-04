DIRETTA | Inter-Juventus, Allegri: “Difficilmente ci sarà Vlahovic” LIVE

Domani sera al ‘Meazza’ la gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia tra Inter e Juventus: le dichiarazioni alla vigilia di Massimiliano Allegri

La Juventus torna subito in campo dopo la sconfitta di domenica all’Allianz Stadium contro la capolista Napoli, con i bianconeri di Massimiliano Allegri attesi dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia a San Siro con l’Inter.

Si parte dell’1-1 dell’andata a Torino: gara caratterizzata dalla rissa finale e dagli ululati razzisti verso Lukaku, espulso per doppia ammonizione dopo l’esultanza verso la curva juventina e successivamente graziato dal presidente federale Gravina. Il belga sarà quindi a disposizione di Inzaghi, mentre Allegri punterà in attacco sulla voglia di riscatto di Dusan Vlahovic: al fianco del serbo ci sarà Di Maria, con l’allenatore livornese tentato dal tridente con Chiesa. In difesa rientra invece Bremer, a riposo col Napoli dopo il fastidio muscolare rimediato in Europa League contro lo Sporting.

Allegri, come di consueto, alla vigilia del match contro l’Inter interviene in conferenza dalla sala stampa dell’Allianz Stadium.

GARA – “È sempre Inter-Juventus, bellissima partita. Entrambe si giocano la finale quindi sarà una bella serata di sport, speriamo di andare in finale. Faremo il possibile”.

INFORTUNI – “Giocherà Perin. Vlahovic oggi ha rimediato una distorsione alla caviglia quindi difficilmente ci sarà domani”.

IN AGGIORNAMENTO