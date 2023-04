Ribaltone Lukaku e squalifica cancellata: interviene Gravina

L’attaccante belga potrebbe clamorosamente tornare a disposizione per il match di ritorno in semifinale di Coppa Italia

Possibile ribaltone in vista sul fronte Romelu Lukaku. Nella giornata di ieri, infatti, la Corte Sportiva d’Appello Federale aveva respinto ufficialmente il ricorso presentato dall’Inter contro la squalifica per una giornata in seguito all’espulsione per somma di ammonizioni rimediata dal centravanti all’andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus.

Una decisione che aveva suscitato l’ira del club nerazzurro, intervenuto con un comunicato durissimo contro la scelta subita. Secondo quanto riferito da ‘corriere.it’, però, potrebbe verificarsi uno scenario clamoroso. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina starebbe infatti pensando di togliere la squalifica a Romelu Lukaku, applicando l’istituto della grazia.

Un gesto pensato dal numero uno della Federcalcio per lanciare un segnale concreto nella lotta al razzismo. Qualora questa ipotesi venisse realmente confermata, ‘Big Rom’ potrebbe quindi tornare a disposizione per il match di mercoledì 26 aprile di San Siro, gara di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus da cui verrà fuori la primissima finalista di questa edizione.