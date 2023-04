Ricorso respinto, UFFICIALE: niente Inter-Juve per Lukaku

La Corte Sportiva d’Appello Federale ha emesso il suo giudizio sul ricorso dell’Inter contro la squalifica di Lukaku in Coppa Italia

Niente da fare per l’Inter. Romelu Lukaku non ci sarà nel match di ritorno in Coppa Italia contro la Juventus. I nerazzurri avevano fatto ricorso alla Corte Sportiva d’Appello Federale contro la squalifica del belga, arrivata in seguito al doppio giallo per l’esultanza ritenuta ‘scorretta’ nei confronti dei tifosi bianconeri dopo il rigore dell’1-1 definitivo nel recupero.

In questi minuti è arrivato il dispositivo che ha ufficializzato: il ricorso è stato respinto. Simone Inzaghi non avrà quindi a disposizione Lukaku mercoledì sera a San Siro per conquistare l’ennesima finale di Coppa Italia. Lo scorso 4 aprile all’Allianz Stadium si è giocata l’andata della semifinale di Coppa Italia, il derby d’Italia tra Juventus e Inter, in bilico fino all’ultimo secondo. I bianconeri conducevano grazie alla rete di Cuadrado, prima che succedesse di tutto.

Già durante il match la tensione si era alzata, poi il rigore decretato da Massa al 90′ per il fallo di mano di Bremer. Penalty trasformato dall’ammonito Lukaku, che poi esulta alla sua solita maniera nella direzione della curva avversaria.

Un gesto che però ha portato al secondo cartellino giallo, in quanto – come poi si leggerà nel comunicato del Giudice Sportivo – giudicato “comportamento non regolamentare”. Dal settore bianconero sono partiti insulti razzisti nei confronti del belga, che hanno poi portato alla squalifica della Tribuna Sud dell’Allianz. Pena sospesa poi qualche giorno fa. Diverso invece il modus iudicandi per il secondo giallo di Lukaku, che così come per Lookman in un caso simile alcune settimane fa, è rimasto. Poi come noto le sanzioni ad Handanovic e soprattutto a Cuadrado, squalificato per tre giornate dopo la rissa proprio col portiere sloveno. Mercoledì prossimo, 26 aprile, a San Siro si giocherà il secondo atto che decreterà la prima finalista che il 24 maggio a Roma proverà l’assalto alla Coppa Italia. L’altra semifinale è in programma giovedì sera tra Fiorentina e Cremonese, partendo dal 2-0 viole dell’andata.