La Juve pensa al dopo-Allegri: c’è Tudor nella lista dei preferiti | CM.IT

La Juventus al momento conferma Allegri, ma il futuro resta un’incognita totale: in caso di ribaltoni Tudor è tra i nomi più apprezzati alla Continassa

Sarà il mese più importante della storia recente della Juventus, dentro ma soprattutto fuori dal campo. L’attesa è grande intorno alle motivazioni del Collegio di Garanzia e la futura sentenza della Corte Federale d’Appello sull’eventuale nuova penalizzazione per i bianconeri. E poi il processo per la manovra stipendi e partnership sospette che rischia, se la sentenza di primo grado dovesse arrivare entro il 30 giugno, di riscrivere nuovamente la classifica della Juve.

Da questo dipenderà, è inevitabile, il futuro tecnico della squadra. Massimiliano Allegri, allo stato attuale, va verso la conferma da parte della società, anche e soprattutto per un contratto ancora lungo e soprattutto onerosissimo. Ma con ogni scenario ancora in ballo, nulla può essere dato per scontato. Anche una separazione dal tecnico toscano, per ricominciare magari con un allenatore giovane e meno costoso. Alla Continassa ne monitorano più di uno e – come risulta a Calciomercato.it – tra i più considerati c’è senza dubbio Igor Tudor. L’allenatore croato è stato in passato già vicino alla Juventus, con dei contatti prima che i bianconeri riprendessero Allegri. Con il Marsiglia sta facendo un’ottima stagione, con l’unico rammarico dell’Europa e l’ultimo posto nel girone con Tottenham, Eintracht e Sporting. E la serata sfortunata in coppa con l’Annecy. Ma il traguardo più importante in questo momento è a un passo, vale a dire la qualificazione in Champions League il prossimo anno.

Tudor osservato speciale della Juve in caso di addio ad Allegri

In questo momento l’OM di Igor Tudor è seconda in classifica, reduce dalla vittoria all’ultimo secondo in casa del Lione. Al momento il Marsiglia sarebbe qualificato in Champions, ma sul Lens ha un solo punto di vantaggio a sei giornate dal termine.

Intanto il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti, così come lo è stato nella sua esperienza alla Juventus da vice di Andrea Pirlo. In un anno in cui i bianconeri non hanno vinto lo scudetto, ma hanno portato a casa due trofei e in campionato hanno chiuso con 77 gol fatti e 38 subiti. Numeri di gran lunga miglliori di quest’anno e dell’ultimo scudetto allegriano nel 2019. In quello staff Tudor era molto attivo e influente, aveva un ruolo decisivo a livello tattico. Poi è uomo di carisma e carattere, conosce benissimo l’Italia e la Juventus, ottiene risultati. Come anche è stato a Verona.

Per tutti questi motivi, alla Continassa il croato è molto considerato per il futuro, in caso di addio ad Allegri. Nella rosa dei papabili vengono poi anche Alessio Dionisi, Antonio Conte e un sogno come Zinedine Zidane. Quest’ultimo al momento più una suggestione che altro, anche se il legame e la voglia di un’avventura insieme sono oggettivi. Ma poi bisogna incontrare la realtà. E allora ecco che Tudor potrebbe essere il compromesso più giusto sia dal punto di vista tecnico che economico. Con Palladino, altro osservato speciale, e Gasperini più staccati sullo sfondo.