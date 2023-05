Allerta meteo su Milano: gli ultimi aggiornamenti nel giorno dell’Euroderby

Allerta meteo su Milano nel giorno di Milan-Inter: gli ultimi aggiornamenti nel giorno dell’Euroderby di Champions League

È allerta meteo su Milano nel giorno di Milan-Inter e dell’Euroderby di andata valido per la semifinale di Champions League.

Nelle prossime ore è ancora atteso maltempo e tanta pioggia nella città milanese. Dalle 21 di martedì 9 maggio è infatti in vigore un’allerta meteo di codice giallo (rischio di pericolo due su quattro) per “temporali forti“, diramata dalla protezione civile di regione Lombardia. L’allerta cesserà alla mezzanotte di giovedì 11 maggio. Al momento, in ogni caso, Milan-Inter non è a rischio.

“Per la giornata di mercoledì 10 maggio persisteranno condizioni instabili con piogge diffuse su tutta la Regione da deboli a moderate nella notte e fino alle prime ore del mattino. – si legge nel documento diramato dalla protezione civile locale – Le piogge assumeranno anche carattere convettivo nella prima parte della giornata, più probabile la componente temporalesca nelle ore pomeridiane e in particolare sui settori prealpini e di alta pianura occidentale. Nel pomeriggio nuovi impulsi perturbati si attiveranno sparsi sui settori prealpini e di pianura ed entro la serata si attende un progressivo esaurimento delle piogge a partire dai settori occidentali”. In serata, dunque, la pioggia dovrebbe essere in attenuazione e l’Euroderby non sembra in alcun modo a rischio svolgimento. Cresce l’attesa per la semifinale cittadina.