La notte di Leao: tra speranze e certezze

Le ultime sull’attaccante in vista della semifinale di Champions League contro l’Inter. Per il portoghese sono davvero ore calde

Sarà una notte lunga per i tifosi del Milan, che sono in attesa di novità su Rafael Leao. L’attaccante portoghese fra qualche ora testerà il suo fisico per capire se è pronto per scendere in campo nella semifinale di andata di Champions League contro l’Inter. Le possibilità di vederlo sul terreno di gioco del Meazza sono poche, ma la parola fine non è stata ancora scritta.

Già in tarda mattinata avremo novità importanti e se l’ex Lille sarà a disposizione, Pioli potrebbe anche decidere di schierarlo titolare, in caso contrario è pronto Alexis Saelemaekers. Il belga contro la Lazio, quando è subentrato al posto di Leao, ha fatto bene ed è il candidato numero uno ad affiancare Giroud e Brahim Diaz nel tridente offensivo.

Il tecnico di Parma ha davvero pochi dubbi di formazione e salvo sorprese vedremo la squadra che ha eliminato il Napoli, con Bennacer ‘falso’ trequartista. Alle sue spalle a formare la cerniera di centrocampo ci saranno Krunic e Tonali. La difesa a quattro, davanti a Mike Maignan, invece, sarà composta da Calabria, Tomori, Kjaer e Theo Hernandez. Per 10/11 dunque la formazione è fatta.

Calciomercato Milan, arriva la firma di Leao

Se la presenza di Rafael Leao in campo nella semifinale di andata è al momento solo una speranza, il rinnovo sta diventando sempre più una certezza.

Ve lo abbiamo raccontato in questi giorni su Calciomercato.it, la trattativa per il prolungamento del contratto del portoghese è ormai vicina al traguardo. La fumata bianca, come scritto, può arrivare davvero già nei prossimi giorni. Già da giovedì, dopo il derby di andata, ogni giorno può essere quello buono per la firma.