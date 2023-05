Rinnovo Leao, ore calde a Casa Milan: si lavora per la chiusura | CM.IT

Le ultime sul futuro dell’attaccante portoghese, sempre più vicino alla firma del contratto per i prossimi cinque anni

Gira tutto attorno a Rafael Leao. Sono ore importanti per l’attaccante portoghese: i tifosi del Milan sono in attesa di novità sia da Milanello che da Casa Milan.

A Carnago, l’ex Lille stamani – come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it – è rimasto in palestra, senza uscire sul campo da gioco, svolgendo una sessione di terapie. Domani il Milan tornerà ad allenarsi alle 11.30 e scopriremo se Leao avrà delle possibilità per esserci mercoledì sera contro l’Inter, nella semifinale di andata di Champions League. Oggi le possibilità non sono tantissime, ma la parola fine non è stata ancora scritta.

Milan-Leao, il punto sul rinnovo: fumata bianca in arrivo

Nel frattempo Paolo Maldini, Frederic Massara e Giorgio Furlani lavorano intensamente per il contratto da far firmare a Rafael Leao. Come scritto su queste pagine, la trattativa ha ormai intrapreso il rettilineo finale, tanto che l’accordo definitivo può arrivare già nei prossimi giorni.

La presenza a Milano dell’entourage del calciatore, d’altronde, è la prova che l’affare sia davvero entrato nel vivo e ogni momento può essere quello giusto per la fumata bianca. La questione Sporting che ha creato non pochi rallentamenti alla trattativa finalmente non appare più come un problema insormontabile. Leao ha deciso da tempo di voler continuare a giocare con il Milan e si prepara a firmare un contratto di cinque anni a 6,5/7 milioni di euro netti a stagione. I contatti anche in questa giornata – come appreso da Calciomercato.it – sono stati frequenti e dalle parti di Casa Milan, in via Aldo Rossi, si è lavorato fino a tarda serata. La voglia di chiudere questa lunga trattativa è davvero tanta, ma prima c’è l’Inter da affrontare.