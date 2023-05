Milan-Leao, rettilineo finale verso la firma: le ultime sul rinnovo

Le ultime notizie relative al futuro dell’attaccante portoghese: ecco il punto della situazione sul giocatore

Non passa ora in cui non si parla di Rafael Leao. Che il rettilineo finale che porta al rinnovo con il Milan fosse vicino ve lo abbiamo raccontato su Calciomercato.it qualche settimana fa, ma in questi giorni le parti si sono ulteriormente avvicinate.

Mai come in questo momento, come ci ha detto Monica Colombo ai nostri microfoni, si respira ottimismo, per una fumata bianca sempre più vicina. L’accordo tra il Milan e il giocatore, d’altronde, non è mai stato in discussione: così il portoghese è pronto a dire sì ad un contratto da circa sette milioni di euro netti a stagione, con i bonus. Come più volte spiegato, a frenare la trattativa è stato altro. Ma Rafael Leao ha da tempo capito che il Milan è la squadra giusta dove poter crescere per diventare un vero campione. Nell’ultimo periodo lo ha manifestato senza alcun problema e il club rossonero, forte di questa ferma volontà dell’attaccante, si è sempre detto ottimista.

In queste ultime ore, però, si è lavorato ancor più con decisione per sistemare il tutto; così sono proseguiti i contatti tra la dirigenza e l’entourage di Leao. Ma è sulla questione Sporting che finalmente si sta assistendo ad una schiarita. Nasce proprio da qui il grandissimo ottimismo, che sta portando a pensare – come appreso dalla redazione – che i prossimi giorni siano davvero quelli della svolta definitiva.

Milan, Leao ritorna titolare: c’è la Champions da conquistare

Nel frattempo, il Milan pensa al campo. Domani, infatti, si gioca una partita importantissima, contro la Lazio. Un match, valevole per la 34esima giornata di Serie A, in cui servirà il migliore Rafael Leao per conquistare i tre punti.

Stefano Pioli si affiderà al portoghese per ritrovare una vittoria che manca da due turni. Prima dei pareggi contro Roma e Cremonese era stato proprio l’ex Lille a trascinare il Diavolo al successo, con una doppietta. Un’ulteriore prova della forza di Leao, che il Milan non vuole assolutamente perdere. E’ con lui che si può guardare al futuro con ottimismo, senza sarebbe tutto diverso.