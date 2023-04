Leao riscopre l’amore: la scintilla per il rinnovo col Milan

Il portoghese ha ritrovato la serenità e la firma sul nuovo contratto non è più così lontana: il punto della situazione

Sono le ore di Rafael Leao. L’attaccante portoghese si è ripreso il Milan e lo ha fato col suo stile. Col sorriso sulle labbra ha dato due schiaffi al Napoli, contribuendo in maniera determinante al netto successo al Maradona.

Ma la partita di domenica è già un ricordo lontano, il classe 1999 e i rossoneri hanno già la testa alla doppia sfida di Champions League e si spiega così il sempre più probabile riposo contro l’Empoli. Il Milan ci crede davvero e non vuole correre rischi, contro gli azzurri, Pioli vuole il miglior Leao. Sì, perché il Milan con il portoghese è certamente una squadra migliore e con lui in campo tutto può succedere.

Tutti al Milan sono convinti che Leao possa diventare un fuoriclasse. Può farlo trovando continuità e non perdendo mai il sorriso. Il portoghese è il campione della felicità. Ha bisogno di star bene e di essere in pace con il mondo per fare la differenza. E’ questo il suo segreto.

E’ vero che Leao è tornato a far gol quando Pioli lo ha riportato sulla fascia nel 4-2-3-1 ma è vero pure che la svolta era arrivata in Portogallo. Il ritorno a casa, durante il periodo delle nazionali, gli ha fatto bene. Leao è sempre molto attivo sui social e bastava dare un’occhiata alle sue storie di Instagram per rendersi conto che il vento fosse cambiato. Non sappiamo cosa sia successo di preciso ma in quei giorni ha giurato amore al pallone.

Così come un fidanzato scrupoloso e attento al suo primo appuntamento, si è presentato a Milanello, dopo la parentesi con le nazionali, con netto anticipo. Un nuovo atteggiamento che era impossibile non notare. Nulla di speciale, sia chiaro, ma forse non per Leao, accusato, spesso ingiustamente, di essere fin troppo svogliato.

Milan-Leao, cresce l’ottimismo per il rinnovo: il punto della situazione

Leao così è tornato a far la differenza ed è proprio questo il calciatore per il quale il Milan è pronto a fare un sacrificio mai fatto prima. I rossoneri sono intenzionati ad abbattere il muro dei sette milioni di euro netti a stagione per convincere l’entourage del portoghese a mettere nero su bianco il prima possibile. La trattativa, come vi abbiamo più volte raccontato, non si è mai arenata. Avrà subito, magari, qualche rallentamento ma il Milan si è sempre detto fiducioso di poter raggiungere un accordo.

Un ottimismo che fonda le proprie radici sulla ferma volontà di Leao di rimanere in rossonero. L’attaccante è riconoscente al Milan, al suo allenatore, a Paolo Maldini e Frederic Massara: sa di essere diventato grande grazie al Diavolo e niente più del Milan può aiutarlo a diventare un top player.

Non è da escludere che lungo l’arco di questi mesi, Leao abbia pure pensato di essere pronto per andare altrove. Non abbiamo certezze in merito, ma è evidente, però, che i due mesi di difficoltà lo abbiano aiutato a capire quale sia la cosa migliore per lui. Il Milan. Dopo la vittoria contro il Napoli ha ballato e cantato con i suoi tifosi e ha usato l’aggettivo possessivo ‘mio’, nel corso dell’intervista a caldo, nel post gara, per parlare della squadra e di mister Pioli. C’è amore nelle sue parole e tanta voglia di Milan. Lo si è visto anche quando, su Instagram, ha invitato pubblicamente, Szoboszlai a raggiungerlo in rossonero.

Milan-Leao, strada spianata verso il rinnovo

Sono stati, dunque, giorni di segnali importanti, che stanno spingendo Leao verso il rettilineo finale del rinnovo. L’ottimismo inevitabilmente è cresciuto e dalle parti di Casa Milan, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, ci confermano di essere sempre più fiduciosi.

Mettere d’accordo tutte le parti chiamate in causa, dal padre passando per l’avvocato Dimvula e Jorge Mendes, appariva come un Himalaya da scalare. Ora la vetta è davvero vicina e le notizie provenienti dal Portogallo, che vogliono il Lille pronto a pagare l’intera multa allo Sporting, ha fatto sorridere ancora di più il Milan e Leao, che non ha perso tempo nel mettere il like al tweet di Record.

Ora però va conquistata la Champions League, per gli ultimi metri finali che portano al traguardo. Quindi testa al campo e nel frattempo si capirà se il contratto, che porterebbe Leao a guadagnare sui sette milioni di euro, con i bonus, sarà di 2-3 anni, come ipotizzato negli ultimi giorni, o se il Milan riuscirà a blindarlo con un accordo ancora più lungo.