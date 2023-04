Le ore di Leao: tra campo e rinnovo, è un’attesa infinita | CM.IT

Si continua a parlare tanto dell’attaccante portoghese: possibile novità in vista del match di domani contro l’Empoli

Sono i giorni di Rafael Leao. L’attaccante dopo aver ritrovato il sorriso in Nazionale si è ripreso il Milan. Il portoghese è stato così il vero grande trascinatore dell’impresa dei rossoneri al Maradona. C’è la firma del classe 1999 nella vittoria che ha rilanciato le ambizioni del Diavolo e che fa guardare alla doppia sfida di Champions League contro il Napoli con più ottimismo.

Il nome di Leao è tornato così a riempire le prime pagine dei giornali sportivi, soprattutto per via del suo rinnovo. Il contratto del portoghese scade il 30 giugno 2024 e inevitabilmente queste dovranno essere le settimane della svolta, in un senso o nell’altro. Le notizie sul futuro di Leao continuano a susseguirsi e proprio in questi minuti, in Spagna, si parla di un accordo verbale tra il Milan e Leao, con i rossoneri che sarebbero pronti a pagare la multa allo Sporting.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, la trattativa sta proseguendo con grande ottimismo. Un ottimismo che certamente è cresciuto, in questi ultimi giorni, ma non risulta ancora un accordo verbale tra le parti. La sensazione, però, è che il Milan e l’entourage di Rafael Leao siano davvero vicini a trovare un compromesso che possa mettere d’accordo tutti.

Milan, sfida all’Empoli per la Champions: Leao va in panchina

Ma in Casa Milan queste non sono certo le ore per pensare al futuro di Leao. Domani c’è una partita importante da giocare e da vincere.

I tre punti saranno imprescindibili per avvicinarsi alla qualificazione alla prossima Champions League, fondamentale per il Milan e anche per il rinnovo di Leao. Ma proprio il portoghese non è sicuro di giocare dal primo minuto. Nessun allarme per l’attaccante di Stefano Pioli ma come per Brahim Díaz in questi giorni ha dovuto fare i conti con qualche noia muscolare. Vederlo in panchina, domani, contro l’Empoli non sarebbe, dunque, una totale sorpresa, anche se rinunciare a Leao appare davvero complicato.