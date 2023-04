Svolta Leao, ecco chi paga tutta la multa. E il portoghese esce allo scoperto

Il futuro di Rafael Leao potrebbe essere arrivato a una svolta decisiva, mettendo la parola fine alla telenovela sul rinnovo

Stavolta, forse, ci siamo. Il futuro di Rafael Leao si avvicina a un punto di svolta, non è ancora la parola fine ma non è escluso che possa arrivare a breve termine. La questione è quella del rinnovo, legata ovviamente alla multa per la rescissione con lo Sporting che arriva a circa 20 milioni di euro.

Ieri sera vi abbiamo scritto dell’accordo sul rinnovo che non c’è ancora, ma si avvicina così come continua a regnare ottimismo. Tutto confermato anche dalle ultime indiscrezioni che arrivano dal Portogallo e che spiegano il motivo di questa fiducia. Secondo ‘Record’, infatti, l’impasse va verso la risoluzione visto che il Lille ha iniziato ad assumersi l’onere del pagamento integrale del debito che Leao ha con lo Sporting CP. Ciò vuol dire che sarà lo stesso club francese a versare ai portoghesi, dove l’attaccante del Milan è cresciuto, i 20,3 milioni di euro (16,5 di risarcimento più 3,8 di interessi). La Corte Federale Svizzera lo scorso anno aveva infatti deciso che doveva essere lo stesso calciatore a pagare quel debito. Un cambiamento importante che non ha lasciato indifferente neanche il classe ’99, che ha dato un segnale niente male sui social.

Rinnovo Leao, il Lille paga tutta la multa: arriva il like del portoghese

Rafael Leao ha infatti accolto con grande interesse e felicità la notizia del pagamento integrale da parte del Lille, addirittura mettendo ‘like’ su Twitter alla notizia pubblicata dal profilo ufficiale di ‘Record’.

🔴⚫️ #Leao – nel frattempo è arrivato il like di Rafael! Può davvero essere la svolta per il rinnovo 🏄🏾‍♂️🏄🏾‍♂️ #Sporting #Milan pic.twitter.com/Q3eHMI0XPz — Martin Sartorio (@MartinSa1988) April 6, 2023

Una serie di elementi che va in una direzione precisa, che è quella del rinnovo con il Milan. Come detto, non c’è ancora l’accordo ma la strada sicuramente è un po’ più rossonera in questo momento. Che Leao sia sollevato da questo onere gioca ovviamente a favore di tutti, anche perché verosimilmente non dovrà più impegnare parte dell’ingaggio per il debito con lo Sporting. Anzi, quando l’iter processuale sarà definitivamente concluso, il portoghese potrà anche chiedere il rimborso da parte del Lille di quanto già versato. Ma intanto il Milan si avvicina alla conferma, al tanto agognato rinnovo che dovrebbe portare Rafa e guadagnare circa 7 milioni di euro a stagione, bonus compresi.