Leao-Milan, c’è l’accordo per il rinnovo: tutti i dettagli

Da domani ogni giorno sarà buono per la firma di Leao e l’annuncio ufficiale del club rossonero

In attesa dell’esito del test in ottica Euroderby, su Rafael Leao ci sono grosse novità in tema mercato. Come appreso da Calciomercato.it, il Milan e il portoghese hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2024.

Lo Sporting ha ricevuto il bonifico di oltre 20 milioni da Lille dando il via libera definitivo al prolungamento di Leao coi rossoneri. Il nuovo accordo, da 7 milioni l’anno bonus inclusi, scadrà a giugno 2028. Come svelato da Calciomercato.it, da giovedì (domani) ogni giorno sarà quello giusto per la firma del numero 17 e il relativo annuncio ufficiale del club targato Red Bird.