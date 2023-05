Leao a Milanello: arriva la decisione per il derby

Manca poco per scoprire se l’attaccante portoghese sarà presente a Milan-Inter di stasera. Attese notizie a breve

E’ stata una notte lunga per i tifosi del Milan. Una notte di attesa per i tifosi rossoneri che stanno incrociando le dita, anche in queste ore, sperando di poter vedere Rafael Leao in campo stasera.

L’attaccante portoghese, infortunatosi contro la Lazio, era atteso, in mattinata, da un test sul campo, per ottenere il via libera alla sfida contro l’Inter. E proprio in questi istanti, mentre tutta la squadra ha raggiunto l’hotel, vicino San Siro, per il mini-ritiro, l’ex Lille ha varcato i cancelli di Milanello.

Sta per iniziare proprio adesso, dunque, il provino che ci dirà se Leao ci sarà nel derby europeo, valevole per la semifinale di andata di Champions League.

Milan, scelta l’alternativa a Leao: ecco chi gioca

Le possibilità che il portoghese possa giocare contro i nerazzurri non appaiono molte, ma il momento della verità è ormai arrivato.

E’ chiaro, però, che Stefano Pioli ha già pronto il piano B, in caso di forfait di Leao. Se il portoghese non dovesse recuperare, a giocare dal primo minuto, salvo sorprese, sarebbe Alexis Saelemaekers, che tanto bene ha fatto quando è subentrato nel match contro la Lazio. Il belga andrebbe così a completare il reparto offensivo, formato da Brahim Diaz e Olivier Giroud, posizionandosi a sinistra. Per il ruolo di esterno sinistro ci sarebbero anche le possibilità Divock Origi e Ante Rebić. Il belga e il croato hanno avute diverse occasioni di mettersi in mostre, nell’ultimo periodo, ma hanno sempre deluso. Difficile che Pioli decida di fidarsi di loro.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI