Pioli e Inzaghi, ne rimarrà solo uno: l’Euroderby decide tutto

È il giorno di Milan-Inter di Champions League e della semifinale di andata: l’avvicinamento all’Euroderby

L’attesa sta per finire. È il giorno dell’Euroderby e della semifinale di andata di Champions League tra Milan ed Inter. Questa sera, a San Siro, andrà in scena il primo atto del doppio confronto che mette in palio la finalissima di Istanbul.

L’avvicinamento al match sarà come sempre in diretta e con copertura totale sul canale Twitch di TV Play. Una vera e propria maratona fino al fischio d’inizio, con il live match durante la partita e commenti ed approfondimenti nel post gara. Si parte alle 14.00, fino alle ore 15, con la prima ora dedicata a ‘Tactical Hub’. Dalle 15.30 alle 16.30 saremo collegati dagli Studi di Roma con Xavier Jacobelli e Fernandez come primi ospiti speciali. Dalle 16.30 alle 17.30 ci sarà anche un’incursione al Giro d’Italia con i nostri inviati per seguire la tappa in terra campana.

L’avvicinamento a Milan-Inter continua con altri ospiti per l’Euroderby: dalle 17.30 alle 18 saranno con noi Campi, Piantanida e Bianchin, inviato de ‘La Gazzetta dello Sport’. 18-18.30 con Chiariello, Nicolini e ancora Campi.

Euroderby, l’avvicinamento e tutti gli ospiti su TV Play

Dalle 18.30, a poche ore dal fischio d’inizio, saremo con Rossi, l’ex allenatore dell’Inter Orrico e Cucci. Alle 19 si entrerà nel vivo della diretta con ospiti Eranio, Durante, Vendemiale, Galetti e tutti i nostri inviati da San Siro.

Camelio, Focolari, Pietro Lo Monaco e ancora gli inviati da San Siro dalle 19.30 alle 20. Ad un’ora dal match avremo collegati Signorelli, ancora Enrico Camelio e la nostra Giulia Giroldini. Il live match dalle ore 21 sarà diretto da Benzi, Giroldini, Scoditti e Mancini, mentre nel post gara si aggiungeranno i nostri Marco Giordano e Riccardo Meloni, Savelli, Camelio, Spinosi e nuovamente Campi. Il countdown è già iniziato.