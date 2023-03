Serie A e parametro zero, in 77 rischiano di lasciare il campionato

Sono 77 i calciatori in scadenza di contratto in Serie A: a fine giugno in molti lasceranno il campionato italiano

Contratti in scadenza, una medaglia con due facce: da un lato il rischio di perdere calciatori, dall’altro la possibilità di tagliare il monte ingaggi per i club di Serie A.

Sono ben 77 i calciatori che rischiano di lasciare la Serie A al termine della stagione corrente. Questo, infatti, il numero di calciatori attualmente in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno. Non tutti lasceranno l’Italia e le rispettive squadre, con trattative di rinnovo in corso, ma c’è anche chi è già promesso ad altri club.

Un aspetto interessante del campionato italiano: ormai da anni molti calciatori arrivano a scadenza, lasciando i rispettivi club a parametro zero. Da un lato le società vengono penalizzate per la mancata cessione, dall’altro però possono liberarsi di ingaggi pesanti andando così ad alleggerire il budget per gli stipendi.

Calciomercato, 77 calciatori in scadenza in Serie A

Tra i nomi più importanti dei calciatori in scadenza in Italia c’è sicuramente quello di Milan Skriniar: il difensore dell’Inter non rinnoverà il contratto che lo lega ai nerazzurri e si accaserà al Paris Saint-Germain. L’Inter andrà così a risparmiare 5,5 milioni di euro lordi.

I nerazzurri devono gestire anche la situazione di de Vrij, il cui attuale contratto da 4,2 milioni di euro è in scadenza. Potrebbero salutare l’Inter anche Handanovic e D’Ambrosio. In casa Juventus, invece, si proverà a trattenere sia Rabiot che Di Maria, i quali percepiscono rispettivamente 7 e 6 milioni di euro a stagione. Sembrano destinati a lasciare Torino, invece, Juan Cuadrado ed Alex Sandro, mentre il Milan sembra essere vicino al rinnovo di Olivier Giroud. A fine stagione saluterà Ibrahimovic, pagato poco meno di 2 milioni all’anno.

Tra i calciatori in scadenza della Roma spiccano Smalling, El Shaarawy e Belotti: se dovessero salutare tutti e tre, il club capitolino andrebbe a tagliare quasi 10 milioni di euro dal monte ingaggi.