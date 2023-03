Cinque partenze eccellenti: l’Inter incassa 165 milioni

Zhang impone un taglio del monte ingaggi in vista della prossima stagione. Un big dell’Inter nel mirino della Premier League

La Premier League mette nel mirino l’Inter e non solo per Bastoni, alle prese con il rinnovo con il club nerazzurro. Senza la firma sul nuovo contratto, il difensore della Nazionale sarebbe destinato alla cessione e a lasciare Milano in estate.

La priorità comune di Bastoni e dell’Inter resta comunque quella di trovare un’intesa per il prolungamento. La dirigenza di Viale della Liberazione vuole ripartire dall’ex Atalanta e Parma, così come da André Onana tra i pali. Un’offerta pesante però potrebbe cambiare il destino del portiere camerunese, che ha assicurato un rendimento all’altezza finora alla sua prima stagione in Italia. Le grandi d’Inghilterra si sono mosse per l’ex Ajax, in particolare il Chelsea. E i ‘Blues’ sarebbero disposti a mettere sul piatto un assegno vicino ai 40 milioni di euro pur di strappare Onana all’Inter. Il camerunese sarebbe il preferito del tecnico Potter che spingerebbe per l’interista per rimpiazzare il partente Mendy.

Calciomercato Inter, Onana al Chelsea: scambio due (più uno) per uno

Oltre ad Onana (per sostituirlo si pensa a uno tra Vicario e Carnesecchi) potrebbero intrecciarsi diverse pedine sullo scacchiere delle trattative tra Inter e Chelsea, partendo ovviamente dal bis sul prestito di Romelu Lukaku.

Il destino del bomber belga resta in bilico, con l’area tecnica nerazzurra che si aspetta un deciso cambio di rotta da parte di ‘Big Rom’ nell’ultima parte di stagione. L’Inter riflette sulla permanenza o meno di Lukaku a Milano e intanto guarda anche a Chalobah e Aubameyang in casa Chelsea, entrambi da tempi non sospetti nell’agenda di Marotta e Ausilio. I dirigenti nerazzurri, inoltre, devono far fronte ai paletti economici imposti da Zhang che ha chiesto agli uomini mercato di abbassare il monte ingaggi in vista della prossima stagione. Lukaku ha uno stipendio importante e rischia anche per quello il taglio, mentre oltre al belga anche le eventuali partenze di Dumfries (valutato sui 40 milioni), Brozovic (per il quale la richiesta è di almeno 50 milioni) e Handanovic darebbero respiro alle finanze della proprietà cinese. I nerazzurri inoltre risparmierebbero circa 35 milioni dagli ingaggi, che sommati ai cartellini degli altri due frutterebbero un tesoretto totale da 165 milioni di euro.