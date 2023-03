Onana si è preso l’Inter e non solo: doppia insidia in Premier | CM.IT

Protagonista indiscusso della qualificazione ai quarti di Champions League, André Onana ha diversi estimatori in Inghilterra

Dopo le prime settimane vissute da comprimario in maglia nerazzurra, André Onana è diventato uno dei punti fermi dell’Inter, conquistando staff tecnico e tifosi a suon di buone prestazioni, compresa l’ultima contro il Porto che ha dato un grande contributo al raggiungimento dei quarti di finale di Champions League.

Arrivato la scorsa estate a parametro zero dopo una vita trascorsa all’Ajax, il ventiseienne ex Barcellona ha calamitato su di sé le attenzioni di diversi club europei. Nelle scorse settimane si è parlato di un interessamento del Tottenham, ma, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, più di recente è stato il Chelsea a effettuare sondaggi per Onana.

Calciomercato Inter, le ultime su Onana

Alle prese con la grana Mendy (il senegalese ha rifiutato diverse offerte di rinnovo), i ‘Blues’ si sono per ora limitati a chiedere informazioni sull’estremo difensore interista.

Ad oggi, l’Inter non sembra intenzionata a privarsi del calciatore, ma la possibilità di mettere a segno una plusvalenza totale potrebbe rappresentare una boccata d’ossigeno per le casse nerazzurre. Nonostante non si possa ancora parlare di trattative o di prezzi, l’attuale valutazione di Onana potrebbe attestarsi sopra i 25-30 milioni di euro.