Ecco perché l’Inter ha scelto di rinnovare il contratto a de Vrij

Stefan de Vrij, difensore centrale olandese dell’Inter di Simone Inzaghi, sembra vicino al rinnovo del contratto con i nerazzurri: ecco perché

Il futuro della rosa dell’Inter di Beppe Marotta è per certi versi in bilico. La situazione economica della Beneamata, che si trova attualmente al terzo posto nel campionato italiano di Serie A, non dà troppo margine di manovra in entrata alla squadra meneghina, anzi apre, per l’ennesima imminente estate di calciomercato, alla possibilità di ulteriori cessioni molto dolorose, forse anche per il reparto difensivo.

In primis, Milan Skriniar, ormai ex capitano dell’Inter, a fine stagione approderà al PSG. Alessandro Bastoni, al lavoro per il rinnovo di contratto, ha tanti estimatori, in particolare in Premier League. Il futuro di Stefan de Vrij sembra invece indirizzato alla permanenza in nerazzurro. Il difensore centrale olandese, che in questa stagione ha perso la titolarità a vantaggio di Francesco Acerbi, ha avuto diverse difficoltà fra infortuni e prestazioni non proprio eccellenti.

Calciomercato Inter, i motivi del rinnovo di de Vrij

L’ex giocatore della Lazio, in scadenza di contratto, pare destinato al rinnovo e questa eventualità, visti gli ultimi avvenimenti, gran parte della tifoseria ha storto un po’ il naso, considerando anche le cifre degli eventuali nuovi termini, circa 4 milioni di euro a stagione. Un investimento oneroso che molti avrebbero voluto per altri tipi di profili, magari più giovani, ma che, da un altro verso, garantisce una soluzione di continuità importante anche all’interno dello spogliatoio.

Inoltre, in ottica calciomercato, il rinnovo con l’Inter di Stefan de Vrij potrebbe essere anche un indizio legato alle voci su un ritorno a Milano di Antonio Conte. Il tecnico leccese, che si è separato consensualmente dal Tottenham nella serata di domenica, stravede per l’ex giocatore della Lazio tanto da volerlo anche a Londra durante il suo periodo nel nord della City. Queste però sono soltanto ipotesi anche perché Inzaghi ha tutto ancora da giocarsi nelle coppe e, in caso di addio, Conte non è l’unico nella lista dell’Inter per la sostituzione.