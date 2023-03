Di Maria e il rinnovo con la Juventus: la situazione attuale | CM.IT

Angel Di Maria sta trascinando la Juventus e le indiscrezioni su una possibile permanenza in bianconero si moltiplicano: ecco come stanno le cose

Protagonista con la maglia dell’Argentina campione del Mondo e con quella della Juventus: è questo la parabola di Angel Di Maria, da novembre dello scorso anno ad oggi. Il fuoriclasse sta, infatti, trascinando la squadra di Massimiliano Allegri verso la zona Champions League, nonostante la pesante penalizzazione di quindici punti in classifica.

Adesso il quarto posto, occupato dal Milan campione d’Italia in carica di Stefano Pioli, è distante sette punti e la rimonta è davvero possibile, visto che quelle che stanno davanti a turno frenano la propria corsa. E anche in Europa League, dove la Juve affronterà nei quarti il temibile Sporting Clube de Portugal di Ruben Amorim, le prestazioni e i gol del ‘Fideo’ hanno strappato applausi. Negli occhi di tutti lo straordinario gol realizzato a Nantes, nel ritorno degli ottavi, con un sinistro a giro da fuori area che si è infilato all’incrocio dei pali della porta dei francesi.

Da quando ha conquistato la Coppa del Mondo con la ‘Seleccion’ di Lionel Scaloni, Di Maria ha realizzato sette gol tra campionato e impegni europei, dimostrando, semmai ce ne fosse stato bisogno, di che pasta è fatto. La Juventus se lo coccola e, come raccontato all’inizio del mese di gennaio, Di Maria ricambia l’affetto con tutta la classe del suo sinistro. Il 35enne calciatore di Rosario si è ambientato a Torino, dove anche la famiglia si trova molto bene, e non disdegnerebbe la permanenza nel capoluogo piemontese, con l’obiettivo della Copa America 2024 sullo sfondo, per difendere il titolo conquistato tre anni fa.

Di Maria e il rinnovo con la Juventus: le ultime notizie

Come raccontato anche dal nuovo direttore dell’area sportiva della Juventus, Francesco Calvo, la volontà è quella di continuare insieme anche nella prossima stagione e le discussioni con l’entourage di Di Maria proseguono da settimane. Allo stato attuale, però, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, nulla è cambiato rispetto alle notizie che vi riportammo il 6 marzo scorso. Per il ‘Fideo’, in Italia c’è solo la Juventus, ma molte squadre hanno chiesto informazioni sulla sua situazione, vista anche la scadenza contrattuale fissata al prossimo 30 giugno.

In queste settimane, nessun passo in avanti deciso è stato fatto, per quanto riguarda il prolungamento contrattuale con la società bianconera, alle prese anche con questioni extra campo. Ma i colloqui proseguono e i rapporti tra le parti sono ottimi. Se ne discuterà nuovamente dopo il 19 aprile, quando verrà discusso il ricorso, presentato dalla Juve al Collegio di Garanzia del Coni, avverso la penalizzazione di quindici punti. E tutto sarà più chiaro. Per tutti.