CM.IT | Di Maria tra rinnovo e addio nel giorno di Napoli-Juve

Rientrato in campo dal primo minuto contro l’Udinese, su Angel Di Maria aleggiano sempre voci di calciomercato: le ultime

Finalmente, l’attesa è finita. Il grande giorno, quello di Napoli-Juventus, è arrivato: alle 20.45, allo stadio ‘Diego Armando Maradona’, si sfideranno la capolista, guidata da Luciano Spalletti, e l’inseguitrice più prossima (insieme al Milan campione d’Italia in carica di Stefano Pioli), con Massimiliano Allegri al timone.

Formazione base, a meno di forfait dell’ultimo minuto, per il Napoli di Spalletti che conferma il tridente visto a Genova contro la Sampdoria: Politano–Osimhen–Kvaratskhelia. Dall’altra parte della barricata, Allegri recupera Gleison Bremer, assente nella vittoriosa sfida contro l’Udinese della scorsa settimana. Per il resto, centrocampo a cinque, con Manuel Locatelli in regia, mentre in attacco l’ex Arek Milik, cinque gol per lui in campionato, sarà, con ogni probabilità, affiancato da Angel Di Maria. L’estroso numero 22, fresco campione del Mondo con l’Argentina di Lionel Scaloni, è tornato da primo minuto nel turno precedente contro l’Udinese.

Sufficiente la sua prova, anche se da un giocatore del suo livello ci si aspetta sempre molto di più. Ma il rientro, dopo diversi problemi fisici che lo hanno condizionato nella prima parte di stagione, è un segnale importantissimo per la Juventus. Mentre, nel frattempo, dovrà fare a meno per questo importantissimo match del bomber principe della squadra, Dusan Vlahovic, e del lungodegente Paul Pogba, tra gli altri. Il primo è alle prese con la pubalgia, il ‘Polpo’ sta recuperando dall’operazione al ginocchio, ma il loro rientro appare vicino. Nel frattempo, però, tiene banco anche il calciomercato.

Di Maria ad un bivio: Juve, Sudamerica e Arabia Saudita

Angel Di Maria ha firmato con la Juventus un contratto annuale che si chiuderà il prossimo 30 giugno. Ma le voci sul suo futuro impazzano e, dall’Argentina, sono giunte indiscrezioni che riguardano un possibile interesse del Botafogo, dell’Internacional de Porto Alegre e di club dell’Arabia Saudita. Mentre, sullo sfondo, resta sempre la pista che porta al romantico ritorno al Rosario Central, club nel quale è cresciuto. E, nonostante tutto, resta in piedi anche l’idea di prolungare il contratto con la Juventus. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, in questo periodo diversi sondaggi sono stati fatti da vari club con l’entourage del calciatore per conoscere le sue intenzioni. E, un po’ a sorpresa, allo stato attuale la possibilità più gradita sarebbe quella di continuare l’avventura in Serie A con la maglia bianconera. Discorsi, però, decisamente prematuri: tutto rimandato a marzo/aprile, quando saranno più chiari gli obiettivi di squadra e anche le idee del calciatore che può decidere liberamente del suo futuro. Adesso, però, è tempo di pensare al campo: Napoli-Juventus incombe.