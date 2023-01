Pogba e Vlahovic, la svolta a tre giorni dal Napoli

Importanti novità dalla Continassa alla ripresa degli allenamenti della Juventus verso lo scontro diretto col Napoli. Tutti gli aggiornamenti

È la settimana di Napoli-Juventus. Cresce l’attesa per lo scontro diretto del Maradona, in programma venerdì sera, con in palio tre punti pesantissimi nella corsa Scudetto.

“Sarà una bella sfida, a Napoli è bello giocare. Noi dobbiamo fare un passo alla volta, il Napoli è ancora nettamente favorito per lo scudetto e ha tanti punti di vantaggio. Noi dobbiamo consolidare le prime quattro posizioni. Al momento dove siamo è un buon risultato, alzare l’asticella significa farlo a livello tecnico e difensivo. E l’importante è raggiungere l’obiettivo minimo dei primi quattro posti”, ha dichiarato Allegri in vista della sfida alla squadra di Spalletti. Il tecnico bianconero ancora senza Vlahovic e Pogba: “Paul sta correndo e non sente dolore al ginocchio. Se procede così magari nel giro di 15/20 giorni potrà essere con la squadra. Ma vedremo più avanti quando potrà rientrare, step by step”. L’ottimismo esternato dall’allenatore alla ripresa riguardo al recupero del francese è confermato. Dalla Continassa, infatti, arrivano importanti novità sul numero 10 della Juve.

Juventus, Pogba torna a lavorare in gruppo: le ultime sul recupero

La squadra di Allegri è tornata in campo oggi dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico. Seduta mattutina al JTC con una novità.

Si è infatti rivisto in gruppo proprio il centrocampista francese, che ha partecipato alle esercitazioni col resto dei compagni. Un primo lavoro parziale per il graduale ritorno in campo dell’ex Manchester United, che punta a rientrare entro la fine di gennaio. Ancora lavoro personalizzato, invece, per Dusan Vlahovic. Anche il bomber serbo dovrebbe rivedersi in gruppo, anche se parzialmente, nei prossimi giorni. Entrambi salteranno la sfida al Napoli e, salvo imprevisti, torneranno a disposizione a fine mese.